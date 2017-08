"El sentido de la lectura", jueves en el Profesorado

La escritora Angela Pradelli se presentará en el Instituto Superior del Profesorado Nº 2 "J. V. González", el próximo jueves 17 para dar la charla "El sentido de la lectura", en el auditorio Virgilio Cordero (Mariano Vera 548), a las 18 horas con entrada libre y gratuita.Organizan la charla, el Instituto Superior del Profesorado N° 2 de Rafaela y adhiere el programa Rafaela Lee de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela, al compartir el objetivo de promover, fortalecer y dar profundidad al sentido de la lectura como uno de los grandes desafíos para la educación, por lo que están invitados alumnos de todas las carreras, docentes y directivos de todos los niveles de la educación, promotores de lectura, bibliotecarios, interesados en el tema y lectores de una de las grandes escritoras de nuestro tiempo.El nombre de la charla coincide con el título publicado por la autora en el 2013 en donde intenta responder sobre el significado de la lectura, sobre su misterio y su poética. "¿Es exagerado pensar que nuestras vidas dependen en alguna medida de nuestras lecturas?, ¿que el destino de nuestras horas está ligado a los textos que fueron conformando en nosotros una visión del mundo? Si no leemos, ¿cómo vamos a descifrarnos, a saber de nosotros, a comprendernos? Somos eso: mujeres y hombres hechos de lecturas".Angela Pradelli estudió el profesorado de Letras y ejerció la docencia en escuelas secundarias por más de 30 años. Trabajó en muchas, siempre de la zona sur del conurbano, se especializó en Gramática Española y dio conferencias y talleres para escritores en la Argentina y en varias ciudades de otros países, La Habana, Caracas, Berlín, Ginebra, Zúrich, Berna, Aarau, Wettingen, Zofingen, Winterthur. Ha publicado las novelas "Las cosas ocultas", "Amigas mías" que recibió el primer premio del concurso Emecé 2002 y "Turdera". Sus cuentos y poemas integran diversas antologías, entre ellas "La otra palabra" (Biblos), "Quince líneas" (Tusquets) y "Nuevos cuentos, nuevos cuentistas" (Grupo Editor Latinoamericano).Su obra literaria ha recibido distinciones en varios premios y concursos nacionales y extranjeros. En 2002 recibió una beca de la Secretaría de Cultura de la Nación que le permitió viajar a los Estados Unidos para participar de un programa de intercambio cultural entre Argentina y el Atlantic Center For the Arts de New Smyrna, en Florida. Su novela "El lugar del padre" resultó ganadora entre 815 obras del premio Clarín. En el 2008 publicó el libro de poesía Un día entero y Combi, en el 2011 La búsqueda del lenguaje, en el 2013 El sentido de la lectura, en el 2014 En mi nombre. Historias de identidades restituidas, en el 2016 El sol detrás del limonero, Un día entero. En Argentina publicó libros de poemas, ensayos y novelas que fueron traducidos al alemán y al inglés y, en parte, al italiano y al francés. Recibió numerosos premios, algunos de ellos son: Premio Emecé, Premio Clarín de Novela, Premio Municipal de Novela Ciudad de Buenos Aires, Premio Fundación El Libro de Buenos Aires al Mejor Libro de Educación 2010-2011, Premio Municipal de Ensayo Ciudad de Buenos Aires.