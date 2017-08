Rodenas visitó nuevamente el departamento Castellanos

La ex jueza rosarina y actual precandidata dentro del Frente Justicialista, Alejandra Rodenas, volvió a ser muy crítica de las políticas de seguridad que se aplicaron en el territorio nacional y provincial en los últimos años, al asegurar que "no hubo ni hay coordinación entre las fuerzas policiales y esto corroe nuestros territorios". También se comprometió a insistir desde el Congreso por las obras públicas para la región principalmente las hídricas para evitar nuevas inundaciones”.Fue en el marco de una entrevista radial durante su visita a la ciudad de Frontera, donde estuvo acompañada por el senador provincial Alcides Calvo y el concejal Juan Manuel Pastore."No hay una buena articulación de las fuerzas federales y provinciales", sentenció la candidata al tiempo que recordó que al tomar la causa de Los Monos, "desde la Justicia Federal no había siquiera causa iniciada. Las consecuencias de estos desmanejos se perciben en los territorios y abren paso a la narcocriminalidad".Previamente, Rodenas estuvo reunida con los integrantes de la lista local del Nuevo Espacio Santafesino que competirá en las PASO dentro del Frente Justicialista, la cual encabeza el actual concejal Juan Manuel Pastore, así como también con militantes y vecinos que se acercaron a recibirla en la sede partidaria. En su recorrida, la ex jueza Rodenas y el senador Calvo también se reunieron además con candidatos y referentes territoriales de María Juana, Esmeralda, Plaza Clucellas, Estación Clucellas, Garibaldi y Eustolia, respectivamente.Coincidieron en la necesidad de la región de contar con obras públicas para evitar inundaciones. Rodenas, por su parte, se comprometió a gestionar desde el Congreso la realización de aquellas que resultan indispensables para el desarrollo económico y productivo, en entre ellas las hídricas y la que permitirían contar con más y mejores servicios, como lo es el gasoducto y el acueducto.Durante las últimas semanas, la precandidata Alejandra Rodenas visitó distintas localidades del departamento Castellanos, entre ellas las ciudades de Rafaela y Sunchales, manteniendo contacto con dirigentes y medios de comunicación con el fin de dar a conocer sus propuestas y proyectos, comprometiéndose a desarrollar una ayuda de trabajo en conjunto con dirigentes, entre ellos Calvo.