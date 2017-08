Las U17 de Ben Hur campeonas

Durante el domingo, en el gimnasio 17 de Junio, se desarrolló el cuadrangular final de la categoría U17, buscando el último campeón del Torneo Oficial femenino luego de las consagraciones de Libertad en U14 y de Ben Hur en Primera.En el turno matutino se desarrollaron las semifinales, donde Ben Hur superó a Independiente de Ataliva por 99 a 53 y Libertad a Unión por 51 a 50, clasificando a la final las dos escuadras candidatas. Previamente al juego decisivo, el Bicho Verde se quedó con el tercer punto al derrotar a Independiente por 45 a 30. La final fue para el local por un contundente 94 a 50, ratificando su favoritismo con un encuentro donde no dejó dudas para consagrarse campeón sin haber perdido partidos.BEN HUR 94 - LIBERTAD 50Estadio: 17 de Junio. Arbitros: Capolungo y Merlo. Parciales: 23-10 / 44-29 y 62-40.Gentinetta 37, Raviolo 25, Operto 15, Alberto 2, Barolo 2, Defagot 1, Krause 10 y Warnier 2. DT: Gustavo Casazza.Fernández 17, Mazza 15, Peralta 2, Llerena 10, Poupeau 5 y Albertissi 1. DT: José Pennacino.LIBERTAD A SEMIS EN U17 MASCULINOEl plantel sunchalense culminó invicto este fin de semana el cuadrangular de cuartos de final y se ganó un lugar entre los 8 que jugarán los cuadrangulares semifinales de la Liga Provincial U17. El equipo dirigido por el DT Sebastián Porta derrotó en el estadio de Central Argentino Olímpico Ceres al anfitrión (el otro clasificado), a Náutico Rosario y Atlético San Jorge.Los resultados fueron los siguientes: Libertad 70 vs. Naútico 55 y Atlético San Jorge 51 vs. Central Argentino 78; Libertad 86 vs. Atlético San Jorge 70 y Naútico 55 vs. Central Argentino 81; Atlético San Jorge 68 vs. Naútico 86 y Central Argentino 66 vs. Libertad 69.