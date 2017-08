El abogado de Gualeguaychú acusado de corrupción se negó a dar declaración

PARANA, 8 (NA). - Gustavo Rivas, el abogado acusado de "corrupción y promoción de la prostitución de menores", se negó ayer a prestar declaración ante la Fiscalía en los Tribunales de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, argumentando que desconocía la identidad de las personas que lo denunciaron. Rivas se presentó ayer lunes en los Tribunales para prestar declaración ante el fiscal coordinador de la ciudad, Lisandro Beherán, y la fiscal Martina Cedrés, quienes llevan adelante la causa. El abogado defensor de Rivas, Raúl Jurado, explicó que su defendido "no declaró porque la Fiscalía se negó a revelar la identidad de las personas que se presentaron"."El no se puede defender si no sabe quién o quiénes lo denuncian. Luego, tuvo una audiencia con el Juez de Garantías donde el doctor Figueroa le informó a Rivas acerca del comportamiento que debe adoptar a partir de ahora". Al respecto, informó que si Rivas "decide salir del país o de la ciudad debe dar aviso previo a la Fiscalía para que esta autorice". "En cuanto a un pedido de restricción de acercamiento a supuestas víctimas o denunciantes, no es posible que cumpla con una medida sobre personas que él ignora quienes son. El único caso identificado hasta ahora es el de Daneri", indicó.La misma actitud que tuvo Rivas ante la Fiscalía la había adoptado previamente con la prensa que infructuosamente intentó arrancarle alguna declaración cuando llegaba a los Tribunales para cumplir con la citación. "No hablo con ningún medio", expresó sonriente Rivas ante los periodistas, para luego responder a cada pregunta de la prensa con mímicas en silencio. Por su parte, Martín Daneri, una de las víctimas que denunció al abogado aseguró: "Trato de estar fuera de los comentarios de Rivas. Su estrategia es que la causa prescribió, que las pruebas no son tales, que secuestraron videos del Chavo del 8". "Todos teníamos 15 años y no éramos del mismo colegio. Nos pasaba películas porno en 8 milímetros, nos hacía masturbar, nos medía, nos filmaba hasta que eyaculábamos y separaba a sus favoritos o a los que veía más vulnerables", detalló.Sobre su declaración ante la Justicia, Daneri explicó: "Cuando declaré di todos los nombres que estuvieron conmigo, pero no puedo darlos a conocer a la prensa". "Una mente brillante para el mal, una estrategia bien pensada y un modus operandi que le dio sus frutos durante más de 40 años", afirmó sobre el abogado. Rivas, un influyente miembro de la comunidad del sur entrerriano, fue denunciado por una serie de hechos de corrupción de menores y de abusos cometidos entre 1970 y hasta por lo menos 2010.