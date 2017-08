Renovó autoridades el Voluntariado del SAMCo.

El Voluntariado del Hospital "Dr. Jaime Ferré" de nuestra ciudad dio a conocer la nómina de integrantes que constituyen la nueva comisión directiva surgida de la asamblea anual correspondiente.Dicha nómina se reproduce a continuación: presidente Stella Frund de Christianse; vicepresidente Rosana Molfino de Pongolini; secretaria Nadia Aquilino de Renzi; prosecretaria Beatriz Signorini; tesorera María del C. Crosetti de Zwiener; protesorera Margarita Tessio de Bocco; vocales titulares Marta Funes de Andreo, Silvia Gramaglia de Tomatis, María B. Karlen, Mirta Totti de Gagliano; vocales suplentes Liliana Magnano de Quaranta, Norma Romero, María del C Astorquiza de Santi, Rosa Ternengo de Wilson; revisores de cuentas Alba Baroni de Belotti, María del C. Sciola de Lozano; revisor de cuentas suplente Raquel Marquínez.Las integrantes de la comisión hicieron propicia la oportunidad para dar a conocer la participación de la institución en la refacción y modernización de la sala de clínica médica, aportando para ello parte de la ganancia obtenida en el té a beneficio realizado en el pasado mes de junio.Agradecen a todos los colaboradores y a quienes asistieron a la realización, lo que hace posible la continuidad de las funciones del Voluntariado y su apoyo a las permanentes necesidades del efector de salud con el objetivo de optimizar la atención al paciente.