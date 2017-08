El respaldo de Bottero

El actual concejal viene apoyando a Viotti desde hace mucho tiempo. Siempre se ha encargado de decir que "hay que darle el espacio a los que vienen de abajo" y sobre todo, a "la gente joven". Por eso, Bottero, muy identificado con las tareas que viene realizando esta lista que conduce Viotti, expresó que "Leo termina siendo el que sale en la foto, pero nosotros siempre mostramos el equipo de trabajo que está en esta lista. Son personas de bien y comprometidas desde su lugar, donde muchos tuvieron un gesto importante de dejar la comodidad de lo suyo y acompañar esto que era una 'Quijotada' hace dos meses, peleándole la lista oficial a Cambiemos. Hoy pasó el tiempo y nos fue dando la razón. El resultado no será menor, pero lo que nunca nos va a dejar con un sabor amargo es el no haber hecho todo lo posible y no haber puesto a la gente que iba a honrar el lugar en esta lista", destacó.A su turno, la presidenta de la UCR local, Alejandra Sagardoy y quien acompaña a Viotti en segundo lugar en la lista, destacó en este Medio que "estamos muy orgullosos de la lista que logramos, de la campaña que hicimos y sobre todo de las propuestas. Fuimos uno de los pocos que presentamos propuestas y que es lo único que hacemos, hablar de lo que queremos para Rafaela. Queremos ir más allá de una banca y construir la ciudad que queremos en el 2019. Tenemos la gente para gobernarla y por eso le pedimos a la gente la oportunidad de poder demostrarle que sabemos legislar", concluyó.