Para financiar su nuevo modelo, Tesla emite bonos por U$S 1.500 millones

NUEVA YORK, 8 (AFP-NA). - El constructor estadounidense de vehículos eléctricos Tesla anunció ayer que emitirá 1.500 millones de dólares en títulos para financiar su nuevo Model 3, un endeudamiento que según la agencia de calificadora Standard and Poors no tendrá consecuencias inmediatas en la nota de la compañía.Tesla entregó a finales de julio los primeros ejemplares del Model 3, un vehículo de gama media que debe permitirle quintuplicar su producción a unos 500.000 automóviles de aquí a finales de 2018. Al presentar sus resultados el 2 de agosto, Tesla dijo disponer de una liquidez de 3.000 millones de dólares, pero los mercados especulaban sobre un eventual aumento de capital para financiar las inversiones necesarias para la producción del Model 3.El grupo del millonario Elon Musk optó entonces por un préstamo en los mercados. Standard and Poor´s estimó que ello quedaría sin efecto en la nota de la compañía, que reafirmó en "B-". Aunque subrayó el alto nivel de endeudamiento de Tesla, S&P calculó que esta emisión "aportará a la empresa un colchón adecuado" para hacer frente a los próximos desafíos financieros y gastos en capital en los siguientes 12 a 18 meses con el lanzamiento del Model 3.SANGRIA DEEJECUTIVOSEl responsable del desarrollo de baterías de Tesla, Kurt Kelty, se ha despedido de la compañía que dirige el visionario Elon Musk. Se trata de un nuevo contratiempo para el fabricante norteamericano, que cerró el primer semestre con unas pérdidas superiores al 15,6% respecto a las del año pasado y que ha visto también despedirse a Jason Wheeler, su director financiero."Podemos confirmar que Kurt Kelty ha dejado la empresa y deseamos darle las gracias por todo lo que ha hecho por Tesla", declaró la compañía. Añadió que sus responsabilidades serían "redistribuidas entre los distintos equipos de trabajo" de la casa.Kelty se incorporó a Tesla en 2006. Anteriormente, había militado más de catorce años en las filas de Panasonic Corp. La noticia de la despedida de Kelty llega en un momento delicado para Tesla, que el mes pasado comenzó la producción de su "modelo más asequible", el Model 3.El objetivo de la compañía estadounidense es alcanzar la meta de los 20.000 Model 3 al mes en diciembre para poder atender casi 500.000 pedidos.