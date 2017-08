Subastarán el Maserati Merak que perteneció a Dodi Al-Fayed

El portal de subastas online de objetos peculiares, Catawiki lanzó a subasta el pasado viernes uno de los 781 modelos del Maserati Merak 3000 fabricado en los años 70. En concreto, este modelo es único no solo por su singularidad, sino por su pertenencia. Este vehículo perteneció concretamente a Dodi Al-Fayed, última pareja de Lady Di.En 1973 el padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, ordenó la fabricación de este vehículo lanzado a subasta. En 1980 lo trasladaron a Londres junto al resto de la colección de automóviles de lujo de Dodi Al-Fayed. Años más tarde, Al-Fayed vendió este Maserati Merak al que sería su tercer y actual propietario.Según Michael Footit, experto en coches clásicos de Catawiki: "Este Maserati Merak 3000 tiene todo lo necesario para ser el mejor coche del mercado a día de hoy. En primer lugar, es un Maserati Merak, de un color inusual pertenece a una edición limitada y con un kilometraje bajo: cerca de 17.000 kilómetros, Y, por último, la historia que tiene, lo convierten en un vehículo único que no se puede dejar escapar".El vehículo fue fabricado en Italia con un diseño muy innovador para su época. Su motor está ubicado en el centro del coche para dejar descansar la parte delantera del eje trasero y de este modo alcanzar una distribución óptima del peso. Estos vehículos fueron fabricados en cantidades pequeñas de forma limitada.En concreto, el Maserati Merak compitió directamente con el Ferrari 308, el GT4 y el Lamborghini Urraco, lo que hizo que su precio se alzara en esos tiempos ya que no había diferencia ni en estructura ni en el rendimiento. La subasta de este automóvil que comenzó el pasado 4 de agosto y finalizará el próximo 13 de agosto puede visitarse en la web de subastas. Se estima que su precio oscila entre los 175.000 y 230.000 euros. (Fuente: El Mundo de España)