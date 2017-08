Las Inferiores liguistas

El torneodede ladepuso en disputa el pasado sábado la quinta fecha, en la cual Argentino Quilmes quedó libre. Aún no jugaron Sportivo Norte ante Libertad, partidos programados para hoy (si el tiempo lo permite).Todo lo sucedido y lo que se viene:Peñarol 3 (Lucas Ruata, Marcos Quiroga y Hernán Crespín) - Ferro 2 (Fidel Sandoval y Yonathan Heinzen), Unión 6 (Santiago Herrera x 2, Lázaro Vivas, Lautaro Rojas, Lautaro Romero y Lautaro Rosso) - Ind. San Cristóbal 0, Ben Hur 2 (Santiago Rica y Tomás Astegiano) - Brown de San Vicente 2 (Joaquín Varela x 2), Atlético de Rafaela 4 (Braian Newen x 3, Jaier Triverio) - 9 de Julio 2 (Alexis Acosta y Sebastián Acuña).Peñarol 4 (Williams Acosta x 2, Tomás Tosetto y Enzo Ledesma) - Ferro 0, Unión 6 (Julián Córdoba x 2, Francisco Giubergia x 2, Rodrigo Blanco y Flavio Nuñez) - Ind. San Cristóbal 0, Ben Hur 0 - Brown de San Vicente 0, Atlético de Rafaela 2 (Federico Allemann y Juan López) - 9 de Julio 0.Peñarol 2 (Ezequiel Cabral x 2) - Ferro 2 (Federico Melano y Matías Clemenz), Unión 1 (Thiago Allassia) - Ind. San Cristóbal 1 (Joaquín Escobar), Ben Hur 1 (Tomás Oliva) - Brown de San Vicente 2 (Joaquín Maugeri y Joaquín Marquez), Atlético de Rafaela 3 (Miqueas Yran, Ayrton Spinardi y Gonzalo Roldán) - 9 de Julio 0.Peñarol 0 - Ferro 0, Unión 4 (Emilio Díaz, Héctor Villarruel, Agustín Centurión y Julián Kerk) - Ind. San Cristóbal 0, Atlético de Rafaela 3 (Enzo Ercole x 2 y Luciano Ojeda) - 9 de Julio 1 (Jerónimo Ridolfi). A Ben Hur le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.Peñarol 0 - Ferro 1 (Agustín Mina), Unión 1 (Mateo Duarte) - Ind. San Cristóbal 0, Ben Hur 1 (Francisco Bircher) - Brown de San Vicente 1 (Nahuel Sandrone), Atlético de Rafaela 1 (Giovanni Borgonovo) - 9 de Julio 0.Peñarol 1 (Lucas Aguirre) - Ferro 1 (Santiago Parola), Atlético de Rafaela 1 (Octavio Castellano) - 9 de Julio 0. A Unión, Libertad y Ben Hur le dieron los puntos ya que Ind. San Cristóbal, Sportivo Norte y Brown, respectivamente, no tienen la divisional.Brown vs. Atlético de Rafaela, Libertad vs. Ben Hur, Ind. San Cristóbal vs. Sportivo Norte, Ferro vs. Unión, Argentino Quilmes vs. Peñarol. Libre: 9 de Julio.en los juegos de Infantiles se invierten las localías.