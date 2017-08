"Las inclemencias mostraron el abandono de las zonas rurales"

En la tarde ayer se realizó el acto inaugural de la Expo Rural Rafaela y la región ante unas 4.500 personas (ver página 5). Estuvieron presentes el presidente de la Sociedad Rural Pedro Rostagno, el vicegobernador Carlos Fascendini, el intendente Luis Castellano, el diputado provincial Omar Martínez, el secretario de Agricultura provincial Marcelo Barguelini, el secretario de Lechería de Santa Fe Pedro Morini, el presidente de Carsfe Carlos Castagnani, los concejales Silvio Bonafede (presidente del Concejo), Natalia Enrico, Lisandro Mársico, Hugo Menossi, el ex presidente de CRA Rubén Ferrero, funcionarios municipales, invitados especiales, entre otros.Luego de la entonación del himno nacional ejecutado por la Banda Municipal de Música que dirige Esteban Fernández, fue el tiempo de cuatro discursos, siendo el primero a cargo de Rostagno y los restantes fueron de Morini, Castagnini y Fascendini (ver aparte).El titular de la SRR destacó a la Expo Rural como “un espacio consolidado y respetado de la que hace nada menos que 110 años se constituye, orgullosa, en voz del campo de nuestra región”.En este sentido, remarcó el trabajo de la entidad que preside para cumplir con la razón de ser fundamental de la entidad, es decir, la acción gremial entendida como “un trabajo metódico de detección, elaboración de proyectos y seguimiento de los problemas que nos afectan”, superando una instancia de reclamo para lograr plantear necesidades concretas y acercar propuestas superadoras."Venimos de casi dos años consecutivos de sufrir inclemencias climáticas, no solo ha socavado la capacidad productiva, especialmente de los tambos, sino que puso duramente de manifiesto el abandono de las zonas rurales y las deficiencias históricas en materia de infraestructura, legislación y resolución en momentos de crisis", cuestionó en voz alta.Rostagno continuó su discurso, destacando el rol del sector agropecuario en el desarrollo de la nación: “¿Acaso desconocemos de dónde venimos? ¿Olvidamos cuál es la historia de quiénes poblaron estas tierras solitarias? ¿Quiénes «se jugaron» y se afincaron aquí cuando nada había? ¿Quiénes con su trabajo generaron más trabajo, prosperidad y perspectiva de futuro?”.Y agregó: "Rafaela y su zona de influencia no son «campo» y «ciudad». Integran un mismo querido lugar que compartimos día a día con orgullo, con los derechos y obligaciones de todo ciudadano. Queremos que los jóvenes puedan vivir, trabajar y formar sus familias, contando con las mismas condiciones de infraestructura que existen en pueblos y ciudades".En otra parte, destacó que "la situación hídrica vial mostró penosamente en qué situación real están nuestros campos, aislados por falta de caminos y comunicaciones, con débil tendido eléctrico, olvidados a merced de la inseguridad que cada día no sólo provoca hurtos y faenamientos clandestinos sino que se han transformado en robos ejercidos con violencia contra el propio poblador rural. Hemos creado en Carsfe la comisión de seguridad rural para tratar de solucionar esta grave situación".En relación con el trabajo del último año, resaltó la labor llevada adelante por la institución para recibir y unificar los pedidos y reclamos del sector: “Pregonamos con absoluta convicción el compromiso y la tarea en común. Para eso están las instituciones como la nuestra: para representar, contener, colaborar, proveer soluciones, acercar partes y ofrecer perspectivas siempre mirando y pensando en el futuro”. Invitó a los productores “a participar, a constituirse en voz y no en mero eco, a ser protagonistas de los cambios y no espectadores del devenir de la historia”.Agradeció a quienes trabajan para hacer realidad la exposición: autoridades, expositores, auspiciantes, visitantes: “a quienes demuestran que, con compromiso, amor a la patria y esfuerzo se pueden cumplir 110 años de historia”.