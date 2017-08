"La gente va a elegir a las personas y no tanto por los partidos políticos"

Los candidatos comienzan la semana final de cara a las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias el próximo domingo, y todos la afrontan de distinta manera con diferentes expectativas.Y en ese grupo, está la lista "24 de Febrero Renovadora", que encabeza Leonardo "Tati" Parra, y que está secundada por el médico Oscar Baronetti, y que competirá dentro del Frente Justicialista.El Dr. Parra hace 7 años que está activo en política, desde que se fundó al Agrupación. Antes, había participado también de la política en la facultad, cuando fue candidato a presidente por el Centro de Estudiantes por el lado del Justicialismo allá por el 83'. También recuerda que acompañó a su padre en política, pero estos últimos 7 años de su vida fueron muy intensos con la Agrupación. "Yo siempre he visto nerviosa a mucha gente en otras elecciones, pero fueron personas a las que la política les cambiaba la vida. Y por eso tenían muchos nervios porque si no lograban nada, a partir del 10 de diciembre iban a tener que salir a buscar su destino. Yo solo tengo la ansiedad de que se definan las elecciones y de hacer un buen papel, pero no estoy nervioso. Estoy muy tranquilo de lo que se hizo, no son solo dos meses de campaña, sino que la gente va a juzgar lo que hizo en su vida", le dice muy tranquilo a LA OPINION.Por su parte, Parra piensa en este caso que las personas pueden llegar a ser más importantes que los propios partidos políticos y dice que esto puede gravitar en las urnas: "creo que la gente va a elegir por las personas y no tanto por los partidos y espero que nos toque a nosotros estar. No nos va a cambiar la vida, pero es nuestro deseo", destacó.El Dr. dice que hay mucha gente que está enojada con la política. Esto, sin lugar a dudas se puede ver en las redes sociales, acaso uno de los termómetros más consultados en el último tiempo para todo tipo de medidas. Y esto, según él, tiene que ver con las malas decisiones que se han tomado..."La gente está un poco enojada con los políticos. Si uno ve las redes sociales, cuando pasa algo, somos todos iguales. Y yo no creo que lo seamos. Creo que hay gente que hizo las cosas bien y otras que no tanto. Pero se la agarran con la política y eso es parte de lo que no se ha hecho bien", dice.Por otro lado, las redes sociales también (algo que no es oficial) lo muestran bien posicionado de cara al domingo. Pero Parra no se engancha con eso, y dice que "la gran encuesta es el día 13, ahí vamos a ver cómo vamos a estar. Creo que más allá de la gran encuesta, uno ve el ámbito en la gente. Yo ya participé en otras elecciones y en el 2011 habíamos hecho una muy buena elección, siendo la segunda fuerza después del oficialismo, dentro de todos los partidos. Pero en la gente uno nota un cambio, yo sigo trabajando como siempre y en mi consultorio antes era muy difícil que la gente me diga algo. Ahora, no pasa lo mismo, la gente me desea suerte, lo noto distinto al ambiente pero como te dije, la verdadera encuesta se va a dar el 13 de agosto", dijo.En cuánto a las propuestas, manifestó que "nuestra Agrupación no es oficialista y tenemos una visión crítica de la actual intendencia. Creemos que hicieron muchas cosas buenas, pero también creemos que hay muchas cosas por mejorar. Tenemos mucha sensibilidad social, nuestro grupo no está compuesto por políticos, y queremos más que nada atacar la inseguridad que hay. Creo que recién ahora se está tratando como tema importante, pero es como decir que la inseguridad no es de nadie: el Municipio no se hace cargo, la provincia tampoco y la Nación menos", expresó.En tanto, Parra agregó que "cuando nos postulamos para la intendencia de Rafaela el grupo estuvo muy activo. Creo que eso genera otro movimiento y expectativa. La Agrupación siempre tuvo actividad en todos estos años, a veces un poco más, otras no tanto, y siempre mantuvimos reuniones con los dirigentes. Nos costó participar, queríamos seguir participando y cuando nos pudimos organizar estuvimos de nuevo. Nuestra Agrupación puso un concejal, que hoy es el presidente del Concejo, como así también salió el Jefe de Gabinete. Por eso queremos ver si podemos colaborar con el Gobierno, pero desde nuestro punto de vista, donde vemos que hacen falta cosas", finalizó.