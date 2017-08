Caza de indecisos

Entramos en la semana decisiva, pues el domingo se realizará la gran e indiscutible encuesta que es la elección Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria (PASO), donde aquí en Rafaela estarán en condiciones de votar un puñado más de 78.800 ciudadanos, para optar por 20 nóminas de precandidatos, aunque en diferentes condiciones. Es que 11 de esas listas corresponden a cuatro nucleamientos que definen mediante el sistema proporcional D'Hont, la conformación de sólo 4 listas, es decir, una por cada uno, quedando por lo tanto eliminados 7 listados de los postulados originales.

Justamente de esas cuatro nóminas - al menos en tres de ellas, pues representan los sectores mayoritarios de la conformación política de la ciudad- es muy probable que resulten los 5 concejales que se deberán elegir luego en las elecciones generales del 22 de octubre.

En cuanto a las restantes 9 nóminas de precandidatos ofertadas el domingo próximo en el cuarto oscuro, debiéndose recordar que las 20 van en una sola boleta única -la que se viene usando en Santa Fe para las elecciones de nivel provincial desde hace algunos años-, no participan de ninguna clase de selección, pero en cambio deben buscar alcanzar el piso mínimo de 1,5% de los votos emitidos, pues es la condición exigida para llegar a participar en octubre, ya que de lo contrario quedarán marginadas. Y a juzgar por la repartija de sufragios que puede llegar a darse, en especial en este sector minoritario, hay varias nóminas que pueden estar en problemas para llegar a ese piso de votos, aunque sea mínimo.

Respecto a la cantidad de electores, partiendo de un padrón de 78.800 inscriptos, especulando que asista a votar un 70%, que es un promedio estimado para esta clase de primarias, se podría estar en un total de 54.000 votos, por lo cual el piso de 1,5% estaría en poco más de 800 sufragios. De todas maneras, esto constituye sólo una forma de ofrecer un ejemplo de cómo se resuelve la cuestión, ya que los números habrá que aguardarlos el domingo que viene, concluido el escrutinio.

Desde hace varios días, al menos del momento en que comenzaron a trascender algunas encuestas, muchos son los que andan calculadora en mano, especulando lo que puede llegar a ocurrir cuando el sistema proporcional ofrezca sus resultados y dilucide la integración de la lista única de candidatos que representará al Frente Justicialista, al Frente Progresista Cívico y Social y a Cambiemos, en los cuales es donde se avecina una disputa con final abierto, e incluso con la posibilidad de algunas de esas situaciones que pueden calificarse como "sorpresa y media". Claro, que todo esto depende de qué sondeo se maneje, ya que los hay bastante diferentes, los que por cuestiones de no caer compartiendo aspiraciones de ninguno de los sectores, se evita referenciar en nombres y porcentajes. En cuanto al cuarto grupo que también selecciona entre dos listas, 1País Frente Renovador, tiene una expectativa mucho más limitada respecto a las chances en las generales.

El justicialismo cuenta con 4 listas participantes, siendo las encabezadas por Jorge Muriel, Leonardo Parra, Rubén Bossana y Florencia Armando, entrando todas ellas en el cóctel proporcional para dejar integrada una sola lista de candidatos. En realidad la expectativa está centralizada en la disputa entre el oficialismo que titula Muriel y el parrismo con Tati Parra, pues las restantes aparecen más abajo, al menos en los sondeos y también en antecedentes electorales.

En el Frente Progresista se destaca como "número puesto" la lista socialista que lleva como número uno a la concejala Natalia Enrico, pero igualmente existe interés por la disputa, apuntándose a la lista demoprogresista que lleva a Alejandro Zeballos, sector que "sueña" con poder llegar a ocupar el segundo lugar en octubre. Por calle Maipú dicen que están cerca del objetivo. Aquí completa la radical de Odetti.

Finalmente en Cambiemos, una de las listas, la macrista, lo tiene a Lalo Bonino encabezando y siendo también otro de los números puestos, en tanto que la nómina radical encabezada por Leonardo Viotti pretende poder desplazar del segundo lugar a Marta Pascual para octubre.

El gran objetivo, y por el cual se acrecentará la puja estos últimos días hasta el viernes, cuando comience la veda publicitaria, será tratar de captar los sufragios de los indecisos, que en Rafaela siempre conforma una masa más que importante, incluso como para definir una elección. Tal lo marcado por algunos sondeos, hasta la semana pasada había en Rafaela entre 15/20 por ciento de gente indecisa, o que al menos no manifestaba abiertamente su intención de voto. Una porción más que significativa del padrón, que es la que se decide a último momento, y que tanto puede ir para un lado como para el otro, sector que algunos definen como los que no tienen "puesta la camiseta" partidaria, sino que optan por las personas que se ofrecen como candidatos.

La cuestión personal en una comunidad que conserva las características de "ciudad chica", es más que importante, y aún cuando muchos de los aspirantes a bancas machacan sobre ese objetivo, seguramente lo reiterarán en estos días que son determinantes. La gente recuerda y tiene mucho más en cuenta lo que sucede en los días previos que en toda la campaña anterior, pues en este caso están aquellos que ya tienen definido su voto desde muchísimo tiempo antes.

Si bien este comicio primario no es decisivo, tiene una significación "casi" determinante, pues establece los posicionamientos para las generales, que son difíciles de revertir, en especial en aquellos casos donde las diferencias son apreciables.