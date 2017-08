La gran campeona fue "La Luisa" de Ataliva

En la jornada del sábado se llevaron a cabo las juras de la raza Holando, ovinos, porcinos, equinos y caprinos. Los resultados jura de hembras Holando Argentino paridas, cuyo desfile y presentación al público se realizó la tarde de ayer en la pista central durante la inauguración oficial, fueron los siguientes:

* Mejor ubre de la exposición puros de pedigree. Campeón vaca 3 años senior puro de pedigree. Campeón vaca joven puros de pedigree. Gran campeón hembra puro de pedrigree. Box 71 GAJC Magenta Reginald Huesca T/E. Expositor: Miretti, Guillermo e Hijos. La Luisa, Ataliva.

* Mejor ubre de la exposición registro de crías. Campeón vaca adulta registro de crías. Gran campeón hembra registro de crías. Box 94 Vigilancia 8153 Zoro Agramin SACMYA. Expositor: Miretti, Guillermo e Hijos. La Luisa. Ataliva.

* Campeón vaca 4 años puro de pedigree. Reservado gran campeón hembra puro de pedigree. Box 79 Don Mingo Xpronto 2532 Windbrook T/E. Expositor: S Y C Tambos SA. Don Nura, San Marcos Sud, Córdoba.

* Campeón vaca 3 años senior registro de crías. Campeón vaca joven registro de crías. Reservado gran campeón hembra registro de crías. Box 74 Travesía 742 Manifold. Expositor: La Travesía SA. La Travesía, Rafaela.

* Campeón vaca 5 años puro de pedigree. Tercer mejor hembra puro de pedigree. Box 88 La Lilia Luna Rafaela Guthierie T/E. Expositor: Cabaña y Tambos La Lilia SA. La Lilia, Colonia Aldao.

* Reservado campeón vaca adulta registro de crías. Tercer mejor hembra registro de crías. Box 99. Expositor: La Travesía SA. La Travesía, Rafaela.

* Mejor ubre de la exposición puros de pedigree. Campeón vaca 3 años senior puro de pedigree. Campeón vaca joven puros de pedigree. Gran campeón hembra puro de pedrigree. Box 71 GAJC Magenta Reginald Huesca T/E. Expositor: Miretti, Guillermo e Hijos. La Luisa. Ataliva.

* Mejor ubre de la exposición registro de crías. Campeón vaca adulta registro de crías. Gran campeón hembra registro de crías. Box 94 VIgilancia 8153 Zoro Agramin SACMYA. Expositor: Miretti, Guillermo e Hijos. La Luisa. Ataliva.

* Campeón vaca 4 años puro de pedigree. Reservado gran campeón hembra puro de pedigree. Box 79 Don Mingo Xpronto 2532 Windbrook T/E. Expositor: S Y C Tambos SA. Don Nura, San Marcos Sud.

* Campeón vaca 3 años senior registro de crías. Campeón vaca joven registro de crías. Reservado gran campeón hembra registro de crías. Box 74 Travesía 742 Manifold. Expositor: La Travesía SA. La Travesía, Rafaela.

* Campeón vaca 5 años puro de pedigree. Tercer mejor hembra puro de pedigree. Box 88 La Lilia Luna Rafaela Guthierie T/E. Expositor: Cabaña y tambos La Lilia SA. La Lilia, Colonia Aldao.

* Reservado campeón vaca adulta registro de crías. Tercer mejor hembra registro de crías. Box 99. Expositor: La Travesía SA. La Travesía, Rafaela.

* Reservado campeón vaca 4 años puro de pedigree. Box 80 Don Mingo Altaria 5013 Atwood TEI. Expositor: S Y C Tambos SA. Don Nura, San Marcos Sud.

* Reservado campeón vaca 3 años senior registro de crías. Box 69 Campazu 3914 Meridian. Expositor: Campazu SA. Campazu, Vicente Casares, Buenos Aires.

* Reservado campeón vaca 3 años junior puro de pedigree. Box 65 Ninin. Saltarina 3 Planet Mogul T/E. Expositor: Felissia, A., J. Y M. La Magdalena, Rafaela.

* Reservado campeón vaca 2 años junior puro de pedigree. Box 62 Ninin Connie I. Doovman T/E. Expositor: Felissia, A., J. Y M. La Magdalena, Rafaela.

* Reservado campeón vaca 2 años junior registro de crías. Box 54 Don Mingo Kira AI 3401 Mccutchen. Expositor: S Y C Tambos SA. Don Nura, San Marcos Sud.