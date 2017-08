¿Se reunirán Los Piojos?

Buenos Aires, 7 (NA). - La reunión de Los Piojos, tan soñada por miles de fans del grupo y posiblemente el regreso más resonante que podría ofrecer el rock argentino a excepción lógica de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en la actualidad solo depende de un llamado del cantante Andrés Ciro Martínez a uno de los integrantes originales."Tiene que pasar eso", admitió el guitarrista Daniel "Pity" Fernández, miembro fundador del grupo y actual líder de la banda La Franela (con la que acaba de publicar su cuarto disco) en una reciente nota con el programa "Mucho Por Hacer", que sale al aire por la FM UB 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, Pity se alejó del grupo en el 2008, meses antes del final definitivo, cuando las tensiones internas ya eran fuertes pero el éxito de Los Piojos no paraba de crecer y artísticamente el grupo parecía estar cada vez mejor tras la edición del disco "Civilización", muy elogiado por la crítica y el público."Está claro que nunca nos peleamos, no nos faltamos el respeto, nunca voló un cenicero, nunca hubo un insulto. Fuimos unos duques. Nos separamos en una forma cien por cien inteligente, con diálogo. Eso puede sonar a puertas abiertas. No hubo una cosa de bronca o de puteadas", aseguró.El otro guitarrista de Los Piojos, Gustavo "Tavo" Kupinski, murió junto a su mujer y una de sus pequeñas hijas a principios de 2011 en un accidente rutero cerca de Dolores.Consultado Pity sobre una posible reunión de Los Piojos señaló: "Eso me lo pregunta todo el mundo cada dos o tres semanas y a todo el mundo le digo lo mismo, que no existe la bola de cristal"."Yo no puedo saber qué va a pasar mañana. Lo que sí sé es que Tavo ya no está. Lo que sí sé es que Andrés y yo no tenemos comunicación. Lo que sí sé es que a Micky (Miguel Rodríguez, bajista) lo vi en el verano y está todo bien. No nos estamos monitoreando a ver qué hace cada uno. Cada uno está a full con suproyecto. Yo, por lo menos, estoy muy contento con lo que me está pasando", afirmó en un intento por bajar las expectativas.Sin embargo, consultado sobre cuál sería su reacción si Andrés Ciro Martínez lo llamara para reunir a Los Piojos, Pity admitió: "Tiene que pasar eso", por lo que dejó en claro que un simple llamado telefónico serviría para dejar de lado las diferencias del pasado y darle forma a una reunión muy esperada por los fans.Los Piojos se formaron en 1986 de la mano de Pity y Micky. Más tarde se les sumó Ciro y ya desde principios de los 90, con algunos cambios en la formación, iniciaron una escalada que los llevaría rápidamente hacia la cima del rock nacional.En 1996, con la edición de su tercer disco, "Tercer Arco", la banda se consagró definitivamente y pobló su repertorio de hits, entre ellos el célebre "Maradó", dedicado a Diego Maradona.De ahí en más, su éxito se convirtió en arrasador, con shows multitudinarios, giras por el exterior y muchos de sus temas sonando a toda hora en las radios y la televisión, MTV incluida.Sorpresivamente, a comienzos del 2009 los músicos anunciaron que habían decidido ingresar en un "parate por tiempo indeterminado" y como despedida dieron un show en el estadio de River ante 65.000 espectadores.A los pocos meses, el cantante salió de nuevo al ruedo al frente de Ciro y los Persas, banda con la que logró retener parte del poder de convocatoria de Los Piojos, mientras que Micky Rodríguez se radicó en el interior del país y tiempo más tarde formó en Córdoba el grupo Lo Que Faltaba.El año pasado, Ciro declaró que en Los Piojos se dio "un cansancio de 20 años de convivencia, no total, pero sí entre algunos, y eso hacía que todos estuviéramos un poco cansados"."Nos pareció mejor hacer un parate antes que crear falsas expectativas en la gente", enfatizó, una vez más hablando de "parate" y no de separación definitiva.Eso sí, en una nota con la radio Vorterix, Ciro pareció cerrar hace un año las puertas de una eventual reunión a algunos de los ex integrantes del grupo, en especial al baterista de los últimos años, Sebastián "Roger" Cardero: "el último baterista hizo un juicio ridículo, ni ganas de nada con ese muchacho".Roger, quien después de Los Piojos formó la banda El Vuelo de la Grulla sin mayor repercusión, no tardó en responder: "Yo nunca le hice juicio a Los Piojos. Yo era un empleado de la banda contratado por la sociedad SRL. Fue una disputa de mierda, como la separación de un matrimonio"."Yo no me llevé ni un peso más de lo que me correspondía de la división. Usan la palabra juicio porque la banda me mandó una carta documento y hubo que poner abogados para cerrar la etapa económica y legal. Me despidieron como si fuera un empleado, eso es lo más triste", declaró Roger, quien ingresó a la banda en el 2000 en reemplazo del baterista Daniel Buira y nunca tuvo el pesode los miembros originales.Sin embargo, a juzgar por las recientes declaraciones de Pity y pese a las tensiones que rodearon la vida interna de la banda, la posibilidad de una reunión de Los Piojos como la que reclaman los muchos seguidores del grupo parece estar ahora supeditada a una llamada telefónica de Ciro Martínez al guitarrista, ya que ambos mantienen buena relación con Micky Rodríguez, el restante miembro clave para resucitar a la formación. ¿Hará Ciro el llamado que tanto esperan los fans?