Para Peña, el dólar no es motivo de preocupación

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo ayer que "no hay motivo para preocuparse" por el dólar" y aseguró que el Gobierno trabaja para la meta de inflación, "independientemente se cumpla o no"."Lo dijimos en su momento y se corroboró con la realidad, no hay motivo para preocuparse con el dólar porque hay un Banco Central fuerte, independiente, con reservas -algo que antes no había-, con un esquema de flotación cambiaria, que es el mejor instrumento para que este crecimiento sea sustentable", destacó.El viernes pasado el billete cotizó a $ 17,94, igual valor que el día anterior, y registró a lo largo de la semana una baja de siete centavos, como consecuencia de la intervención de la autoridad monetaria, que retomó esos mecanismos luego de que la divisa superara por primera vez el techo de los $ 18.El funcionario subrayó que "así como decían que se iba a disparar, esta semana bajó y cada vez será más natural que a veces suba y otras baje".Además, se refirió a las metas de inflación fijadas por el organismo que conduce Federico Sturzenegger y aseguró: "Seguimos trabajando para la meta, independientemente se cumpla o no, después se analizará".En una entrevista con Diario Popular, consideró, de ese modo, que "no es ni una promesa ni un pronóstico, sino que indica la decisión estratégica de bajar la inflación y eliminarla de la ecuación económica argentina"."Lo importante es que va a ser muy significativamente menor que el año pasado, que en 2018 va a ser menor que la de este año y en 2019 vamos a llegar al dígito anual, que es un nuestro objetivo", confió Peña.