Está muy cercana la encuesta obligatoria

En las elecciones locales santafesinas del domingo que viene, 260 localidades (sobre 363) no tendrán Paso. En 74 habrá candidatos ganadores, pues el 13 de agosto y 22 de octubre habrá lista y Partido único.Así y todo, en las dos grandes urbes (Rosario y Santa Fe) que concentra el 54% del padrón electoral, las Paso del domingo venidero definirán destinos políticos en el PRO, la UCR y el Peronismo.En Rosario, la encarnizada disputa entre dos "pura sangre" PRO: Roy López Molinas y Anita Martínez pondrá en discusión liderazgos internos en la estructura macrista, no solo rosarina; y en esta capital la compulsa interna en el Frente Justicialista entre Marcos Castello, apadrinado por el senador nacional Omar Perotti, y Sebastián Pignata (hombre del poderoso sindicato de empleados públicos UPCN hoy liderado por Jorge Molinas) también -aunque en menor medida que en Rosario con el PRO- demarcará algunos territorios.En el peronismo santafesino existe un hecho cuanto menos curioso: Castello y Pignata, enfrentados en la contienda local apoyan "arriba" a la ex-jueza Alejandra Rodenas. Perotti prefirió delegar los oficios de campaña de Rodenas en los senadores peronistas; pero bajó a esta capital para realizar algunas caminatas con el vocalista del grupo tropical Kaniche (que hace dos años dejó afuera de carrera en las Paso para Senador por La Capital al histórico dirigente peronista Mario Lacava).Cambiemos y el FPCyS también tendrán sus Paso en esta ciudad. Nada relevantes internamente con resultados cantados; pero la batalla homérica estará dada entre el candidato del FPCyS Emilio Jatón y Carlos Pereira, el pupilo del intendente José Corral.Si el periodista senador por La Capital le llegare a ganar el domingo que viene y el 22 de octubre a Pereira, pondrá en un serio problema al intendente Corral líder de Cambiemos en Santa Fe en sus aspiraciones gubernamentales para el 2019. Es probable que dentro de una semana Cambiemos pueda alzarse con el triunfo en las elecciones para diputados nacionales (aunque hoy el PJ sumado Rossi y Rodenas, estaría por encima de Cambiemos y el FPCyS, individualmente); pero a esta altura a Corral lo desvela la elección a concejales en su ciudad; de la puja nacional en la Provincia se ocupa la polarización nacional entre Macri-Cambiemos versus "Cristina" (aunque la ex-Presidenta no figure entre las 57 boletas por las cuales deberán elegir los santafesinos).Hace varios meses decíamos que la elección de diputados nacionales sería entre los suplentes, toda vez que Antonio Bonfatti y José Corral decidieron no competir. Tampoco lo hizo Omar Perotti en el PJ. Hoy, utilizando la retórica futbolística, podríamos afirmar que las figuras son los DT: Miguel Lifschitz, quien dirige el equipo capitaneado por su ministro de la Producción Luis Contigiani y Mauricio Macri, que orienta desde Baires a Albor Cantard, delantero del team Cambiemos.Cuando el presidente Macri estuvo hace una semana en esta capital se reunió a solas con el gobernador Lifschitz para hablar de obras públicas, la deuda de la Nación para con Santa Fe; pero básicamente para apaciguar los ímpetus belicistas verbales entre uno y otro sector, sobremanera después del paso de Lilita Carrió por Rosario agraviando severamente a Antonio Bonfatti.Pero los armisticios en política no suelen durar mucho: ayer domingo en La Capital de Rosario Lifschitz desglosó que "la sensación térmica de la opinión pública indica que hay una mayoría silenciosa, pero que no está conforme con las políticas económicas y sociales de la Nación" y que si Cristina tiene chances de ganar la provincia de Buenos Aires es "porque la Nación no supo llevar adelante políticas para atender la demanda social". El jefe de Gabinete de ministros Marcos Peña también pasó por Rosario y eligió el mismo matutino para señalar que "Santa Fe necesita recambio, hace rato que gobiernan los mismos". Y dejó una "primicia": el candidato a Gobernador en el 2019 será de Cambiemos (¿de quién sino?). Y metió en la compulsa a dos años vista a José Corral, Luciano Laspina y otra vez a Miguel del Sel. Negó a Omar Perotti porque "no es de Cambiemos". ¿Por qué mencionar a Perotti?, porque no pocos dirigentes del PRO lo miran con cariño como candidato del PRO a Gobernador para el 2019.