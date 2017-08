Suspenden la instalación de una polémica antena

La posible instalación de una antena de telefonía de Telecom cerca de donde se encuentra el playón deportivo del barrio 17 de Octubre -en un predio de una concesionaria de autos- ha generado preocupación en el sector. Mientras tanto, legalmente, la construcción está suspendida por el Juez de Faltas Rubén Pavetti, dado que se estaba erigiendo en un lugar que no era el que había sido habilitado. En el caso de que se ajusten a derecho, no habría impedimentos legales para que se construya. Pero los vecinos no la quieren y habrían pedido una relocalización.Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, "numerosos estudios científicos demuestran que la exposición de los seres vivos a las radiaciones no ionizantes puede ser nociva, particularmente si se prolonga a lo largo del tiempo. Como referencia, en 2011 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) -un departamento de la Organización Mundial de Salud (OMS)- declaró a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como un Carcinógeno Clase B, es decir, un “posible agente causante de cáncer”". Las radiaciones no ionizantes de bajo nivel causan algunos efectos en ciertas personas como dolor de cabeza, mareos, insomnio, etcétera, pero no suelen provocar por sí mismas enfermedades. No obstante, en personas vulnerables como los niños, ancianos o aquellas cuyos niveles de defensa orgánica se encuentren disminuidos, aumenta el riesgo de contraerlas.En diálogo con "Algo dirán", el presidente de la vecinal del barrio 17 de Octubre, Martín Tuninetti, comentó que "hubo una reunión el 21 de julio. Me acerqué -hasta ese momento, no sabía del tema- y había una persona ligada al medioambiente, que se postula a concejal, en donde explicaba lo que podría producir a futuro la antena. El viernes 28 de julio vino el Fiscal de la Municipalidad y nos dijo que estaba suspendida"."En algún momento, se había dicho que se iba a instalar cerca del AeroClub", indicó Tuninetti y agregó: "la mayor preocupación pasa por las ondas que emite esta antena. Que es algo que preocupó. Cuando a mí me preguntaron, dije que no me gustaría que esté. Pero si se ajusta a derecho, habría que ver bien cuál podría ser el impedimento. Entiendo a las vecinas que están reclamando. También hay vecinos que me dijeron que estaría bien, porque no tienen señal en el celular".Por otra parte, el Fiscal Municipal, Daniel Galloppo, también en declaraciones a "Algo dirán", dijo: "pedí que hagan inspecciones en el lugar. De las inspecciones surge una discordancia entre el plano presentado por la empresa y la ubicación real en donde se estaban empezando a realizar las obras. Por lo tanto, se giraron las actuaciones al Juez de Faltas Rubén Pavetti, porque tampoco estaba instalado el cartel de obra con el profesional responsable y otras cuestiones formales del Reglamento de Edificación", completó Galloppo."Si la construcción se ajustase a los parámetros indicados en el plan originario, no se estaría incumpliendo con la normativa provincial y local que exigen", sentenció el Fiscal."Más allá del emplazamiento de la antena, la inquietud de los vecinos pasa por otra cuestión, que también ha sido trasladada a la empresa concesionaria, a los empleados y se habría hecho también un contacto con la empresa, para lograr una relocalización independientemente de que se ajuste a derecho", indicó Galloppo.