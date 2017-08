Ruggeri a semifinales en 400 con vallas

LONDRES, 7 (AFP). - Argentina vivió cara y cruz este domingo en el Mundial de atletismo, con la eliminación en la ronda de calificación de Germán Chiaraviglio en el salto con garrocha pero la clasificación a semifinales de 400 metros vallas de Guillermo Ruggeri, además con otro récord nacional. Ruggeri, de 25 años, antes decatleta y reciente campeón sudamericano en Asunción, firmó un tiempo de 49.69, lo que permitió ser tercero de su serie. En el global de la primera ronda, Ruggeri fue decimoquinto de los cuarenta competidores.Pese a ser su primer Mundial, Ruggeri no se conforma con las semifinales y quiere llegar a la final. "El objetivo está casi cumplido después de esto de hoy, pero ahora quiero pasar a la final, ese es otro objetivo", declaró a la AFP al final de su prueba. "Voy a recuperar y voy a darlo todo. Esto es un Mundial. Siempre lo miré por televisión y ahora tengo la fortuna de estar acá, quiero aprovecharlo", apuntó este estudiante de Educación Física, con ambición y mucha seguridad. El mendocino Ruggeri ya había mejorado por primera vez el récord argentino el pasado 9 de abril, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, con 49.79, una plusmarca argentina que había sobrevivido 49 años, el más antiguo del atletismo del país sudamericano. Juan Carlos Dyrzka tenía ese récord en 49.82 desde 1968, cuando lo instauró en los Juegos Olímpicos de México y nadie había podido rebajarlo hasta la llegada de Ruggeri que lo ha superado tres veces este año.Por otra parte, Germán Chiaraviglio, finalista en el Mundial de Pekín-2015 y en los Juegos Olímpicos de Rio-2016, no pudo entrar en la final del salto con garrocha. Chiaraviglio se quedó con una altura de 5,45 metros, tras fallar tres veces ante la barra del 5,60 metros. Para acceder a la final automáticamente se necesitaba superar el 5,75 metros y si no había que entrar entre los doce mejores de la ronda, pero quedó 20º en el global de competidores. Su mejor marca personal es 5,75, desde 2015, y la mejor de esta temporada era 5,60, algo a lo que no pudo llegar.100 METROS FEMENINOSLa victoria de la estadounidense Tori Bowie en la final de 100 metros del Mundial de Londres-2017 confirmó este domingo la pérdida de la hegemonía de la velocidad de Jamaica, un día después de la derrota de Usain Bolt en hombres. Bowie, con un tiempo de 10.85, ganó el oro con su mejor marca de la temporada, quedando delante de la marfileña Marie Josee Ta Lou (10.86), plata, mientras que el bronce fue para la holandesa Dafne Schippers (10.98).La gran favorita, la jamaicana Elaine Thompson, solo pudo ser quinta (10.98), con el mismo tiempo que la cuarta clasificada, la marfileña Murielle Ahoure.