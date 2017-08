Preocupación de Amigos de la Vida

En la tarde de ayer, la Asociación Amigos de la Vida emitió un comunicado en donde señalan que la antena de transmisión para celulares cerca del 17 de Octubre conllevaría "un flagrante peligro de contaminación ambiental, no tenido en cuenta por parte del Municipio, cuyas consecuencias sufrirán toda la población del barrio mencionado y en particular los niños y ancianos".Desde la ONG manifestaron su "preocupación y solicitamos lade los trámites realizados por una empresa local para tal fin y eldel expediente correspondiente"."Actitudes como la descripta, solo persiguen la intención comercial y/o de negocios por parte de quienes autorizaron la instalación y demuestra además la “” por acción u omisión del Poder Ejecutivo Municipal, como así también del Poder Legislativo en la persona desolo interesados en la actual coyuntura electoral; y no preocuparse ni atender el reclamo ya realizado por lospara tal fin", concluyen.