Marquez ganó por su estrategia en MotoGP

Una decisión maestra fue la que adoptó Marc Márquez (Honda) para adjudicarse el Gran Premio de República Checa, realizado ayer en el tradicional circuito de Brno.

Por extraño que pueda aparentar, cometió un error que le ayudó a ganar la carrera: fue el único que salió con el neumático blando trasero, pero vio que con la pista seca el caucho elegido no le permitía seguir el ritmo de los más veloces en el segmento inicial y entró a box en el segundo giro para calzar los slicks.

Además, por si fuera poco, sus rivales no lo vieron ingresar y no pudieron copiar su táctica. Le salió una jugada redonda al piloto de Cervera, que a partir de esa táctica arriesgada estableció una diferencia aplastante.

Marquez encabezó el triplete de los pilotos españoles, seguido por su compañero Dani Pedrosa (Honda) y Maverick Viñales (Yamaha). El ganador le dedicó el triunfo al fallecido Angel Nieto, su compatriota, que ganó 13 campeonatos mundiales en las categorías 50 y 125.

Como fue acertada la decisión de Marquez, ocurrió todo lo contrario con la que aplicó Valentino Rossi (Yamaha), que se mantuvo en pista demasiado tiempo antes de cambiar neumáticos y resignó todas sus chances. De todos modos concretó una notable recuperación para finalizar cuarto.

Las clasificaciones quedaron ordenadas de la siguiente manera:

MotoGP: 1º Marc Marquez (Honda), en 44m15s974, a un promedio de 161,1 Km/h; 2º Dani Pedrosa (Honda) a 12s438; 3º Maverick Viñales (Yamaha) a 18s135; 4º Valentino Rossi (Yamaha) a 20s466; 5º Cal Crutchlow (Honda) a 20s892; 6º Andrea Dovizioso (Ducati) a 23s259; 7º Danilo Petrucci (Ducati) a 24s079; 8º Aleix Espargaro (Aprilia) a 30s559; 9º Pol Espargaro (KTM) a 30s754 y 10º Jonas Folger (Yamaha) a 33s236.

Moto2: 1º Thomas Luthi (Kalex), en 42m03s381, a un promedio de 142,4 Km/h; 2º Alex Marquez (Kalex) a 4s991; 3º Miguel Oliveira (KTM) a 6s983; 4º Luca Marini (Kalex) a 9s190; 5º Xavi Vierge (Tech 3) a 11s064; 6º Simone Corsi (Speed Up) a 15s779; 7º Francesco Bagnaia (Kalex) a 18s431; 8º Franco Morbidelli (Kalex) a 19s743; 9º Remy Gardner (Tech 3) a 19s843 y 10º Joe Roberts (Kalex) a 20s168.

Moto3: 1º Joan Mir (Honda), en 44m41s314, a un promedio de 137,8 Km/h; 2º Romano Fenati (Honda) a 350 milésimas; 3º Aron Canet (Honda) a 3s078; 4º Bo Bendsneyder (KTM) a 4s598; 5º Juanfran Guevara (KTM) a 4s882; 6º John McPhee (Honda) a 8s343; 7º Marcos Ramírez (KTM) a 9s597; 8º Tatsuki Suzuki (Honda) a 10s234; 9º Adam Norrodin (Honda) a 10s395 y 10º Nakarin Atiratphyvapat (Honda) a 10s913.