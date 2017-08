Ben Hur no aprovechó sus momentos

Generalmente todas las derrotas son dolorosas. Pero en el caso de la víspera para Ben Hur fue un trago amargo el que sufrió en San Lorenzo, al caer en el final por 1 a 0 ante Puerto San Martín en uno de los partidos correspondientes a la quinta fecha de la Zona B Litoral Sur.El equipo dirigido por Gustavo Barraza tuvo un buen trato del balón, trató de aprovechar de manera correcta los espacios y de asumir en varios pasajes la iniciativa. Pero su déficit estuvo de cara al arco rival, ya que esos momentos favorables no pudo traducirlos en goles. Y para colmo de males el local se lo terminó arrebatando casi con el tiro del final de Monzón, sin darle tiempo para ir por la heroica.Cabe destacar la labor del arquero Romero en Puerto San Martín. Entre él y el travesaño privaron al equipo rafaelino de sumar y llegar a la vanguardia. El que si lo consiguió fue PSM, que ahora decididamente parece postularse para ser otro de los animadores por las dos plazas de la clasificación.Para BH no estaba en los planes luego de cinco fechas tener dos derrotas, pero tendrá que ir por la revancha frente a Juventud.PROXIMA FECHARecordemos que el venidero fin de semana no habrá fútbol en nuestra provincia porque se realizarán las elecciones primarias. De tal modo, la actividad se reanudará el 20 de agosto con la disputa de la sexta fecha: Tiro Federal vs. Atlético San Jorge; ADIUR vs. Sp. Rivadavia; 9 de Julio vs. Puerto San Martín; Ben Hur vs. Juventud Pueyrredón y Unión vs. Coronel Aguirre.