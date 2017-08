AIRE LIBRE

El cazador más velozEl mamífero más veloz.Por Héctor EspilondoPara perseguir una presa el animal más veloz es el Guepardo. Gracias a su cuerpo delgado, su cabeza pequeña y sus largas patas es capaz de desarrollar grandes velocidades aunque por poco tiempo. Su aceleración es asombrosa. Saliendo como una flecha puede alcanzar los 70 km/hora en solo tres segundos. Este hermoso felino llega una vez lanzado a una velocidad de 101 km/hora pero si en el lapso de 20 segundos no puede atrapar a su presa debe abandonar la persecución ya que la gran velocidad exige un esfuerzo físico que lo obliga a descansar un buen rato para recobrar el aliento aunque la carrera haya sido muy corta. El secreto de su asombrosa velocidad radica en la enorme capacidad de su columna vertebral para contraerse y extenderse, ello le permite aumentar la longitud de su zancada. Cuando la columna vertebral se contrae las patas traseras llegan mas lejos hacia adelante y cuando se extiende el alcance de las patas delanteras aumenta. La flexión de la columna permite al guepardo dar una zancada de más o menos siete metros y le añade 10 km/h a su velocidad.Estas características determinan el éxito de sus cacerías por persecución. La tremenda aceleración del felino aumenta por la fuerza de las garras que no se retraen totalmente y actúan como los tapones de los botines de los futbolistas. Parece imposible que el Guepardo que se mueve a tal velocidad pueda mantener la vista fija en su presa pero así como el cañón de un tanque de guerra moderno mantiene su objetivo a pesar del movimiento, el animal puede mantener la cabeza fija gracias a la flexibilidad de sus hombros. Aún con todas estas ventajas este felino necesita aproximarse a su presa hasta más o menos 40 metros sin que se dé cuenta para tener posibilidades de atraparla, A diferencia de la mayoría de los felinos el Guepardo caza de día -generalmente al atardecer- luego de estudiar el terreno a veces desde una altura; luego se acerca sigilosamente a su presa y aprovechando su fabulosa velocidad la derriba de un manotazo en las patas y la ultima con una mordida en la garganta asfixiándola. Después de la carrera -de unos 200 metros- debe descansar aunque no haya atrapado a su presa porque su temperatura corporal ha aumentado peligrosamente de 38,5 a 40 grados y en este nivel la temperatura puede ocasionarle daños cerebrales irreversibles si se mantiene por más de un minuto. Luego de un descanso de aproximadamente 15 minutos lleva el cadáver de su víctima cualquiera sea su tamaño hasta la copa de un árbol donde puede comer con tranquilidad a salvo de otros carroñeros.cuando digo el animal más veloz me refiero al mamífero cazador. El más veloz del mundo es el Halcón Peregrino que en picada alcanza los 320 km/h.3 de agosto: Día del Pescador DeportivoEl pasado 3 del corriente mes se celebró el día del Pescador Deportivo. En las redes sociales se sucedieron los “posts” con saludos y dedicaciones pero pocos pescadores tiene claro el porqué del 3 de Agosto. Esta fecha fue instituida en homenaje a todos los Pescadores Deportivos, y con motivo de celebrarse también ese día la Fundación del Club de Pescadores de la Ciudad de Buenos Aires. El 3 de agosto de 1903 se fundó el primer club de pesca deportiva, El Club de Pescadores de Buenos Aires. Este hito histórico es el fundamento del porqué de la fecha elegida en 1951 la que sigue vigente hasta el día de hoy. Sin embargo con el correr del tiempo otros países sudamericanos también adoptaron ese día para conmemorar la actividad, por eso se puede decir tranquilamente que el 3 de agosto es el “Día del Pescador Deportivo Latinoamericano”.Haig Vartazian fue un periodista especializado en pesca deportiva que durante muchos años publicó sus artículos en la revista Week End. Este gran pescador escribió: “El pescador deportivo no es un “mata pescado”, no es un ser que abusa de su inteligencia para depredar. Deportivo es aquel que utiliza los conocimientos adquiridos al lado de la naturaleza para corregir las posibles falencias que esta pudiera sufrir. Benditos sean los peces si en algún momento mitigan el hambre de un pescador. Y prohibidos deberían ser quiénes sacrifican piezas inútilmente por ego o por demostración de poder”.El testamento de un pescadorEl siguiente es un texto escrito por Robert Traver, gran escritor y pescador de truchas. Sus palabras son extensivas a toda la pesca y reflejan el pensamiento de muchos: “Pesco porque me gusta pescar, porque disfruto de los lugares invariablemente hermosos, donde se encuentran las truchas y me disgustan los lugares, invariablemente feos, donde se juntan las multitudes. Pesco porque así escapo de los avisos de televisión, de las reuniones y de las falsas actitudes sociales. Porque en un mundo donde la mayoría de los hombres parecen transitar la vida haciendo cosas que detestan, mi pesca es a la vez una fuente inagotable de goce y una pequeña rebelión. Porque las truchas no mienten, ni hacen trampa, no pueden ser compradas ni sobornadas o impresionadas con el poder, sino que responden únicamente a la quietud, a la humildad y a una infinita paciencia. Porque sospecho que los hombres recorren este camino por última vez y no quiero desperdiciar el viaje, porque misericordiosamente no hay teléfonos en los ríos de truchas, porque solamente en los bosques puedo encontrar la soledad sin sentirme solo, porque el whisky que se toma en una vieja taza de latón siempre sabe mejor, porque tal vez un día atrape una sirena. Y finalmente, no porque considere que pescar sea tan terriblemente importante, sino porque sospecho que tantas preocupaciones de los hombres son igualmente intranscendentes y ni por asomo tan divertidas.”