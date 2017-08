"Llevamos reclamos de los productores"

El último de los cuatro discursos de la tarde de ayer durante el acto inaugural de la 110º Expo Rural de Rafaela y la región estuvo a cargo del vicegobernador Carlos Fascendini, expresando que "estamos decididos a seguir trabajando junto a ustedes, llevamos los reclamos y los entendemos no como quejas o críticas al vacío sino como los obstáculos que faltan solucionar y tenemos que encarar entre todos".

En tono de campaña política, enumeró las obras y proyectos para distintos lugares de la provincia de Santa Fe: "Pusimos en marcha un plan de obras sin igual en la historia de la Provincia, estamos con un presupuesto de casi 20% para obras capitalización y para obras públicas en el territorio provincial".

En otra parte, citó a las obras "del canal norte en Rafaela con una inversión de más de 120 millones de pesos, la circunvalación de la ruta 70 con casi 80 millones, el acompañamiento al parque industrial para pavimentar sus accesos, la electrificación rural que también incluye al departamento Castellanos, con la posibilidad del arraigo de las familias en el campo junto al programa de ripiados y la construcción de los consorcios hídricos viales".

Más adelante, el vicegobernador aclaró que "no estamos conforme con las respuestas del gobierno nacional sobre los atrasos incumplidos de los compromisos y se traslada a la necesidad y desesperanza de los productores. Los problemas hídricos no respetan límites y recibimos aportes de cinco provincias que sus aguas tienen que pasar por aquí".

Finalmente, el ex intendente de Esperanza señaló que "aquí estamos para constituir el comité interprovincial para el canal Vila-Cululú, que se ha derivado y está en manos de la Nación. Está el avance de los trabajos técnicos a realizar y estamos solicitando un aporte de 400 millones de pesos, para que sea una solución sustentable en el tiempo".