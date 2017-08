Peñarol goleó a La Hidráulica y Quilmes le ganó a la ‘Crema’

En la tarde de ayer tuvo continuidad la cuarta fecha del Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y Argentino Quilmes se quedó con un triunfazo ante Atlético de Rafaela. Otro que ganó y se ilusiona con dar pelea es Peñarol, que derrotó 3-0 a La Hidráulica. Los de Frontera siguen últimos en los promedios y no logran levantar cabeza.

El Deportivo Libertad también se prende en la lucha por los puestos de arriba tras vencer sin problemas al Deportivo Ramona, de visitante y por 3 a 0.

Con el triunfazo de ayer el 'Cervecero' salió de la zona de promoción y ese lugar quedó para Argentino Humberto, mientras que La Hidráulica continúa en descenso directo.



Ya jugaron: Ben Hur 1 vs. Brown de San Vicente 3, Sportivo Norte 0 vs. Argentino de Humberto 1, Unión de Sunchales 0 vs. Ferrocarril del Estado 0. Postergado: Florida de Clucellas vs. 9 de Julio.



Los peores promedios: 9 de Julio 1.186; Ramona 1.116; Quilmes 0.950; Humberto 0.941; La Hidráulica 0.705



Lo ocurrido ayer:



Atl. de Rafaela 0 vs. Arg. Quilmes 1



Cancha: Predio Autódromo (Atlético de Rafaela).

Arbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 7-0



Gol: ST 44m Andrés Valiente (AQ).



Peñarol 3 vs. La Hidráulica 0



Cancha: Peñarol.

Arbitro: Guillermo Tartaglia

Reserva: 0-0



Goles: PT 14m Cristian Acuña (P), 36m Leonardo Ochoa (P), ST 48m Denis Caglieris (P).



Dep. Ramona 0 vs. Dep. Libertad 3



Cancha: Deportivo Ramona.

Arbitro: Javier Simoncini.

Reserva: 1-0



Goles: PT 25m Cristian Sánchez (L), 37m Fabricio Mandile (L), ST 8m Federico Campo (L).