Primera B: La 2da de la tercera fase

Ayer se disputó la segunda fecha de la tercera fase del torneo de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. En la misma se dieron los siguientes finales:



Zona Norte: Unidad Sancristobalense 0 vs. Indep. Ataliva 1 (0-0), Dep. Tacural 3 vs. Tiro Federal 2 (1-2), Dep. Aldao 2 vs. Moreno de Lehmann 0 (3-0), Sp. Roca 0 vs. Indep. San Cristóbal 2 (1-0).



Próxima fecha (3º): Independiente Ataliva vs. Sp. Roca, Independiente San Cristóbal vs. Dep. Aldao, Moreno de Lehmann vs. Dep. Tacural, Tiro Federal de Moisés Ville vs. Unidad Sancristobalense.



Zona Sur: Talleres María Juana 1 vs. San Martín de Angélica 1 (1-0), Bochófilo Bochazo 1 vs. Sp. Santa Clara 0 (1-0), Zenón Pereyra FBC 2 vs. Arg. Vila 1 (1-0), Dep. Josefina 0 vs. Atlético María Juana 0 (1-0).



Próxima fecha (3º): San Martín de Angélica vs. Dep. Josefina, Atlético María Juana vs. Zenón Pereyra, Argentino Vila vs. Bochófilo Bochazo, Sp. Santa Clara vs. Talleres María Juana.



Nota: entre paréntesis los resultados de Reserva.