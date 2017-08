El “9” entró dormido y quedó eliminado

Con mucha dignidad, 9 de Julio quedó este domingo eliminado de la Copa Santa Fe, al perder 1 a 0 en su visita a Rivadavia de Venado Tuerto, que con un global de 2 a 1 avanzó a las semifinales, donde se medirá con Atlético. El gol tempranero y casi desde los vestuarios de Gabriel Giacopetti, antes del minuto de juego, fue la clave que sentenció la eliminatoria. Porque el León rafaelino, que hizo todo el gasto y los méritos como para no perder, terminó pagando caro esa desconcentración. De todos modos, esta fue la mejor performance del León en este certamen, donde quedará para el recuerdo haberse dado el gusto de eliminar a Colón en el Brigadier López en la instancia anterior.Con respecto al partido, donde hubo un arbitraje un tanto polémico y localista, tras la apertura el local se dedicó a cuidar el resultado, tomando la visita un mayor protagonismo y generando algunas chances como para llegar a la igualdad por intermedio de Muñoz, Valsagna y Rodríguez. En la segunda parte, el León fue poniendo en cancha lo mejor que tenía pero careció de eficacia en la definición. Sobre el final, el Papita vio la roja por protestar y Boiero no pudo con Córdoba en la última acción. Rivadavia se quedó con el pasaje pero el “9” se fue con la frente en alto. Ahora, ya consumada la seguidilla de partidos, será tiempo de descansar unos días para el León para luego enfocarse de lleno en el Federal.En Sunchales, la definición llegó a través de la definición desde los 12 pasos. En el tiempo reglamentario, Unión y San Jorge no se sacaron ventajas y fue cero a cero, al igual que la ida. Luego, en la ejecución de los penales, apareció la gran figura de Juan Mendonca, el arquero de la visita, que fue invulnerable para el Bicho Verde (atajó tres disparos). Así se llegó al 3 a 0 favorable a Atlético San Jorge, que deberá jugar con Rosario Central en la instancia de semifinales.