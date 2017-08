Libertad de Estación Clucellas, campeón!

El empate que consiguió Libertad de Estación Clucellas en su visita a Atlético Esmeralda le bastó para coronarse campeón del Clausura de la Primera C liguista ya que su máximo perseguidor, Belgrano de San Antonio, cayó en su visita a Juventud Unida de Villa San José.

Libertad caía por la mínima ante Esmeralda, por el gol de Ismael Boetto a los 38m PT, pero en el inicio del complemento apareció Sandro Cerrudo y estampó el empate que le terminó dando el título.

Atlético Esmeralda se consagró campeón del Apertura, Libertad de Estación Clucellas del Clausura y ahora se pondrá en marcha el ‘Definición’.

Los resultados de la séptima y última fecha de las revanchas jugadas ayer:



Atlético Esmeralda 1 vs. Sp. Libertad E.C. 1 (1-1), San Isidro 2 vs. Dep. Susana 0 (1-0), Dep. Bella Italia 0 vs. Sp. Aureliense 1 (3-2), Juv. Unida 4 vs. Belgrano 3 (2-0).



Las Posiciones: Libertad Estación Clucellas 13, puntos; Belgrano de San Antonio 11; Juventud Unida de Villa San José 10; San Isidro de Egusquiza 10; Sportivo Aureliense 10; Dep. Bella Italia 8; Atlético Esmeralda 8; Dep. Susana 7.



Lo que viene. La primera fecha del Definición: Atlético Esmeralda vs. Sp. Libertad, Dep. Susana vs. Dep. Bella Italia, Sp Aureliense vs. Juventud Unida, Belgrano vs. San Isidro.



Nota: entre paréntesis los resultados de Reserva.