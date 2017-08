A 4 años de la explosión

ROSARIO, 7 (NA). - Familiares y vecinos de las víctimas de la explosión por un escape de gas del edificio de la calle Salta 2141, en la ciudad de Rosario, realizaron ayer un acto en memoria de los 22 muertos y pidieron por el inicio del juicio oral, a cuatro años de la tragedia.

Al igual que en los años anteriores, los bomberos hicieron sonar las sirenas a las 9:38, la hora exacta en que se produjo la explosión.

Adrián Gianángelo, hermano de Débora, una de las víctimas, expresó en uno de los discursos que tuvieron lugar durante el acto: "Esto no fue una tragedia, fue un asesinato". "Los responsables caminan tranquilos por la ciudad. Estamos atravesados por una pena gigantesca porque no tenemos más a nuestros seres queridos", afirmó. Marcela Nissoria, exesposa de otra de las víctimas fatales, reclamó: "Queremos que no se demore más el inicio del juicio oral y público".

Los familiares de las víctimas esperan que este año pueda dar comienzo el juicio en el que hay 11 personas procesadas, en una causa que está caratulada como "estrago culposo agravado".