Para Alvarez Tremea, Provincia y Municipios tienen competencia en el descanso dominical

Esta semana se dio a conocer un fallo que salió antes de la feria judicial, resolviendo -a favor- por primera vez sobre la constitucionalidad de la ley provincia 13.341, que regula la apertura y cierre de comercios en la Provincia de Santa Fe, más conocida como de "descanso dominical".

Mientras tanto, se supo que en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia habría un empate, motivo por el cual se sortearía entre los camaristas para que defina la situación. Por otra parte, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, afirmó que la resolución de la Corte Suprema de Santa Fe sobre la ley de descanso dominical será "un punto final" para la discusión de un tema muy importante para la actividad comercial.

María José Alvarez Tremea, titular del Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, dialogó con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), en donde dio detalles de lo resuelto: "esta causa fue iniciada por un comerciante local, que hizo dos planteos. El primero fue una acción llamada 'declarativa de certeza', para determinar si el estaba o no incluido en la prohibición. Y en el caso de que se lo considerara así, planteaba la inconstitucionalidad de la norma. En base a lo que aparece en la causa, no está en la excepción, por lo tanto, debe cerrar, y, consecuentemente, debo abocarme a la segunda parte", señaló.

Según Alvarez Tremea, "este es un fallo de primera instancia y seguramente va a ser apelado. Quien va a ser la última palabra será la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y, eventualmente la de la Nación".

"Actualmente hay tres fallos de la Cámara, de Reconquista, Venado Tuerto y Rosario, de los cuales me aparto, por una interpretación fundada en la última reforma de la Constitución Nacional, que incorpora una novedosa visión de federalismo. A mi criterio jurídico, en base a doctrina especializada en el tema, se permite una mirada diferente y amplía las facultades concurrentes de las provincias y municipios sobre la Nación. Es así que para mí, la Provincia tiene facultades" para avanzar con el descanso dominical, dijo la magistrada.

A partir de allí, la jueza comienza a transitar un camino hasta ahora, desconocido por el resto de sus pares: determinar sobre la cuestión de fondo. "Los otros fallos determinaban que la Provincia se había excedido. Entonces, se hace un segundo análisis que tiene que ver con el grado de aceptación de los derechos de comerciar y el de propiedad, si es que superaba el 'test de razonabilidad', que implica determinar si la norma es adecuada, necesaria y es proporcional al bien buscado. Concluyo que sí", indicó.

"Por ahora no ha sido publicado el fallo, porque las partes no han sido notificadas formalmente", señaló y advirtió que deben ser ellas las que deben acercarse al juzgado: "no estamos habilitados a mandar notificaciones nosotros".

En parte del fallo que se dio a conocer, se indicaba textualmente lo siguiente: "No es lo mismo un descanso compensatorio que un descanso dominical, aun cuando ambos cuenten con igual cantidad de horas". La magistrada aclaró que "hay que verlo en el contexto. Son agregados argumentativos para complementar ciertas ideas. Fuera de contexto, quizás se entienda que son fundamentos, pero no lo son". "Esto tendía a rebatir algún cuestionamiento que se hacían desde algunos constitucionalistas acerca de que se le estaría dando una prioridad a la religión católica, vinculando el descanso dominical con el culto. Refutando ese argumento, lo que expresaba en un párrafo más amplio es que el fundamento del día domingo no es por una religión, sino por una cuestión de costumbres y habitual sobre el día en que la gente está en condiciones de compartir con familia y amigos", aclaró.

La jueza se mostró sorprendida por la trascendencia mediática que cobró el fallo semanas después de haber salido: "parecía que no había generado demasiado interés en Rafaela".

La postura de Alvarez Tremea parece ser similar a la que tuvo el procurador de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre. "Pedí tener el fallo del Procurador, pero no fue posible. Desconozco en detalle lo que manifestó en el dictamen. Por lo que se sabe, marca una visión parecida sobre el federalismo, en sintonía con lo que marqué yo. El da relevancia a la autonomía de las provincias y que se replica en los municipios", indicó y agregó: "hay un principio de actuación conjunta, para discutir derechos fundamentales. Básicamente, significa que las Provincias y Municipios, deben sumar en su legislación a la Nación y no es que cada una puede desligarse diciendo que es competencia de otro. La idea es que si el Estado Argentino responde ante la Comunidad Internacional como una unidad, por dentro las distintas acciones deben sumar. En este caso en particular, el derecho fundamental es el derecho a la dignidad de la persona humana, su derecho al descanso, a usar el tiempo libre y tomar a la persona humana no solo como un ser productivo, sino como fin en sí mismo".