Consideraciones de cara al 13 de agosto: la modalidad para votar

Mucha gente no sabe qué es lo que se vota el 13 de agosto. Muchos medios de comunicación de la ciudad destacan el gran desconocimiento de lo que tendrá que decidir en la urnas. No sólo con la elección de los candidatos, sino también porqué realmente hay que ir a votar en estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).Recordemos que desde hace un tiempo la Subsecretaría de Gestión y Participación de la Municipalidad de Rafaela viene trabajando con una serie de acciones de difusión y capacitación para estas elecciones, con diseños de folletos y afiches explicativos, con aspectos básicos de la elección, que fueron distribuidos en todas las dependencias municipales. También se habilitaron los Centros Tecnológicos Barriales como espacios de consulta. Allí, vecinos y vecinas pueden averiguar el lugar de votación en el horario de 9:30 a 12:30.Recordemos que habrá dos sistemas, ya que tenemos una elección nacional donde elegimos diputados nacionales y una elección local, donde elegimos concejales. Conviven los dos sistemas porque en la provincia de Santa Fe tenemos la boleta única y a nivel nacional tenemos la boleta tradicional, la boleta sábana. Es válido destacar que todos los documentos son aptos para votar."Nos van a dar un sobre y ya en el cuarto oscuro votamos para después colocar el sobre en una de las dos urnas. Obviamente tiene que ser para la de diputados. Luego, el presidente de mesa arranca del troquel la boleta única y nos indicará el box, que está afuera del cuarto oscuro, para marcar, doblar la boleta y colocarla en la otra urna", expresó el El secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira, abogado que informó sobre el trámite que tenemos que hacer.Por otro lado, destacó que los menores de 16 años que cumplan los años hasta el 22 de octubre y que se encuentren apadronados, podrán votar en la elección nacional, pero no así en la provincial. "Esto se da porque la Constitución de la provincia de Santa Fe dice que podemos votar a partir de los 18 años y para modificarlo, debemos modificar la Constitución", explicó el abogado y aseguró que pasará exactamente al revés con los extranjeros radicados en nuestro país, votando a nivel local, y no así a nivel provincial. Además, para los mayores de 70 años el voto es facultativo. "Siempre aconsejamos a que todos participen y vayan, ya que defendemos la democracia", destacó Bodoira.Al ser elecciones primarias y abiertas, vota toda la ciudadanía. Estén afiliados a los partidos políticos o no. Lo que pasa es que en función de la cantidad de votos que saque esa lista, queda una sola para octubre. Es decir, que se integra por el denominado sistema D'Hondt que es un sistema proporcional que va dividiendo la cantidad de votos que sacó cada lista para integrar una sola lista. O sea que la que más votos saque va a poner el primer candidato y se van a ir mechando con los que más votos han sacado. "Algunos piensan que pueden votar en la interna de cada partido, y esto no es así. Yo puedo votar solamente a un candidato de cualquier partido político, pero sólo a un candidato. Los que no tienen interna, la Ley le pide un piso electoral del 1,5%, es decir que tendrá que sacar los votos válidos emitidos para poder competir", remarcó el funcionario.Para las elecciones primarias del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre se habilitarán en la Provincia 410 mesas más que en las elecciones de 2015, cuando se habilitaron 7.628. La medida fue adoptada a partir del aumento del padrón registrado por la incorporación del denominado voto joven, que permite a los menores de 16 y 17 años sufragar en las elecciones a diputado nacional.En cambio, al no estar habilitados para los comicios locales, esos ciudadanos serán resaltados con color amarillo en los padrones para facilitar la tarea de las autoridades de mesa al momento de la votación.