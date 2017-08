Primera vuelta adentro!

CRAR finalizó puntero la primera rueda de la Reclasificación del Torneo Regional del Litoral. Le ganó 28-21 a Los Caranchos en Fisherton, sumó el punto bonus ofensivo y junto a Paraná Rowing –el único que le pudo ganar en esta primera vuelta- se están quedando con los dos puestos de ascenso.



Al certamen, que el próximo fin de semana tendrá ventana, aún le quedan las revanchas, pero el Círculo Rafaelino de Rugby cumplió una muy buena primera vuelta y mantiene viva la ilusión de jugar la próxima temporada en el máximo nivel del TRL.



Pablo Villar, Mariano Ferrero y Franco Davicino apoyaron los tries del equipo rafaelino, el cuarto fue por intermedio del empuje del scrum (terminó en try penal) y el apertura Villar se encargó de sumar las tres conversiones.



El conjunto dirigido por Cristian Martino y Leonardo Crosetti tuvo la siguiente formación inicial: Nicolás Gutiérrez, Martín Zegaib y Daniel Espíndola; Juan Pablo Imvinkelried y Franco Davicino; Ignacio Minetti, Juan Manuel y Mariano Ferrero (cap.); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Guillermo Brown; Ignacio Pfaffen, Juan Nicolás Imvinkelried y Nahuel Robledo; Valentín Rota.



Ingresaron: 12m Gastón Epelbaum x Minetti, 26m Lautaro Trossero x G Brown, 63m Guillermo Zbrun x Espíndola, 69m Esteban Rebaudengo x Bertholt, 70m Pedro Eguiazu x Robledo.



Resultados Fecha 7: Los Caranchos 21 vs. Círculo Rafaelino 28, La Salle 27 vs. Cha Roga 18, Los Pampas 3 vs. Provincial 14, Logaritmo 15 vs. Rowing 31.



Posiciones: CRAR 28, puntos; Rowing 28; Provincial 25; Los Caranchos 21; Logaritmo 18; La Salle 11; Cha Roga 7; Los Pampas 1.



Próxima fecha (8º, inicio segunda rueda) a jugarse el 19/08: Los Pampas Rufino vs. Círculo Rafaelino, Cha Roga Rugby vs. Paraná Rowing, Logaritmo vs. Provincial, Los Caranchos vs. La Salle.



ZONA CAMPEONATO



Los resultados de la fecha 6: Universitario (SF) 8 vs. Santa Fe Rugby Club 28, CRAI 17 vs. Duendes 30, Tilcara 13 vs. Old Resian 33, Universitario (R) 21 vs. Jockey Club 44, Gimnasia y Esgrima 39 vs. Estudiantes 32.



Posiciones: Gimnasia y Esgrima 28, puntos; Duendes 24; Jockey 20; Estudiantes 19; CRAI 16; Santa Fe RC 16; Tilcara 9; UNI (R) 9; Old Resian 8; UNI (SF) 5.



Próxima fecha (7º), a jugarse el 12/08: CRAI vs. Universitario (SF), Old Resian vs. Santa Fe Rugby Club, Duendes vs. GER, Estudiantes vs. Universitario (R), Jockey Club vs. Tilcara.