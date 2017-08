Bolt no pudo en su última función

Salió a escena con su impronta de siempre. Jugó con la mascota del Mundial en el camino previo a la pista. Sonrió ante los flashes. Sus zapatillas brillaban como nunca. Y se acomodó en el andarivel cuatro para cumplir con uno de sus últimos sueños. A Usain Bolt le cambiaron el final de la película. Su última carrera de 100 metros, en el Mundial de Atletismo de Londres, no fue lo que el mundo del deporte esperaba: el jamaiquino terminó tercero, con un tiempo 9.95. Y por primera vez, desde 2008, fue superado en la prueba más veloz del atletismo.El gran ganador fue Justin Gatlin, el estadounidense de 35 años, que había obtenido el título olímpico en Atenas 2004 y el mundial en Helsinki 2005, al lograr un tiempo de 9.92. Segundo fue Christian Coleman, también estadounidense, con 9.94. "La salida me mató. Normalmente mejoro con el pasar de las rondas pero eso no llegó. Y el hecho de no tenerlo (una buena salida), explica por qué perdí", dijo Bolt a la BBC.Desde los Juegos olímpicos de Beijing 2008, cuando consiguió el oro en 100 metros, nadie había superado al jamaiquino en esa especialidad y pretendía dar su último golpe. Pero no pudo. Al igual que en la serie del viernes y en la semifinal del sábado, el jamaiquino no tuvo una buena salida y eso le costó caro en la recta final, cuando intentó recuperar posiciones.Tras aquel primer triunfo en los JJOO de China, Bolt hilvanó triunfos en los 100 metros en los Juegos de Londres 2012 y Rio 2016, además de los Mundiales de Berlín 2009, Moscú 2013 y Pekín 2015. Solo se quedó sin el oro en el Mundial de Daegu 2011, por una salida falsa. Más allá del resultado final, su carrera dejó huellas imborrables. Alcanza con recordar sus logros más importantes: consiguió medallas de oro en los Mundiales de Beijing 2015; Moscú 2013 y Berlín 2009 (100, 200 y 4x100). Además, ganó tres medallas de oro en las pruebas de velocidad (100, 200 y 4x100 metros) en tres Juegos Olímpicos seguidos: Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Y perdió la dorada de la posta 4x100 de Beijing por el doping de su compañero Nesta Carter.Con casi 31 años y el anuncio de que éste será su último Mundial, el jamaiquino se prepara para su última función. En su despedida, no correrá los 200 metros, su prueba favorita. Pero sí lo hará el próximo sábado en el relevo 4x100. Allí sí finalizará su película y podrá poner su última firma.Resultados finales: 1º Justin Gatlin (USA) 9.92; 2º Christian Coleman (USA) 9.94; 3º Usain Bolt (JAM) 9.95; 4º Yohan Blake (JAM) 9.99; 5º Akani Simbine (RSA) 10.01; 6º Jimmy Vicaut (FRA) 10.08; 7º Reece Prescod (GBR) 10.17 y 8º Bingtian Su (CHN) 10.27.