CARTAS DE LECTORES

Sr. Director:Todo hombre que ama la libertad no puede imaginar otra forma de gobierno que no sea la democrática y parlamentaria. La idea de dictadura la considera un crimen contra la propia libertad y la razón. Pero cuando se observa a través de los medios de comunicación, los tristes espectáculos que tienen lugar en los sagrados recintos parlamentarios, que cobijan a Diputados y Senadores, en donde se puede ver a veces a una masa agitada que gesticula y grita y otras veces bosteza y dormita en sus escaños, rápidamente asaltan dudas sobre los valores mentales y morales de los caballeros que, como elegidos del pueblo, deberían servir a ese desiderátum. Y es ahí en donde existe el riesgo de caer en la seductora tentación de dudar sobre la esencia, carácter y validez de estas instituciones, además de ver en la condición de “político” manifestaciones de decadencia de la humanidad, es decir aquella categoría de hombre que le falta convicción, que además se siente dueño de una arrogante insolencia y maneja un refinadísimo arte para mentir. Lamentablemente, transmiten que la política, al menos para ellos, se reduce a una “heroica lucha” por la posesión perpetua de ese “biberón”, que les permite cómodamente vivir, y renuncian a una obra política constructiva, más preocupados por un negocio de regateo destinado solamente a aportar mayoría parlamentaria, tarea esta, propia de un espíritu pequeño.Pero lo más sorprendente e interesante para observar, es el fenómeno local en donde además de los que aspiran a la “posesión perpetua del biberón” se suma una numerosa plebe, tomando esta denominación con la acepción que hace referencia a la “clase social formada por el común de la gente del pueblo”, que hoy se siente habilitada para “hacer” política, clamando la confianza de sus conciudadanos. Desesperadamente a través de la llamada “información pública” pretenden lograr la “educación política” de la masa electoral incluyendo a jóvenes con visitas a escuelas, intentando en un tiempo relativamente corto fomentar un ambiente de opinión favorable a su causa. Y es así que se muestran sonrientes, y con rasgos de amabilidad, saludan efusivamente y se preocupan por las necesidades del prójimo, prácticas poco comunes en su habitualidad, para la mayoría de ellos. Otros recurren a la ayuda de laderos políticos que instan al electorado a poner al candidato a su servicio, en una combinación de sagrada solidaridad. En mucho de estos casos resulta penoso observar que en sus mensajes no demuestran una formación basada en una plataforma desde la cual puedan analizar diversos problemas políticos y definir una posición frente a ellos. No poseen un propio modo de pensar acerca de los diferentes problemas de la vida cotidiana, demostrando así que no están capacitados para participar en la dirección política de la comunidad en que viven. También sería injusto creer que nadie de los postulantes no se halle dotado de responsabilidad, y que no esté dispuesto a ocuparse con seriedad de cuestiones que no necesariamente debe conocer. En este caso debería tener el valor de decir “Señores no entiendo de este asunto, yo al menos no tengo idea, pero me comprometo a trabajar con honestidad y responsabilidad en la búsqueda de una solución”. Esta actitud tampoco modificaría nada porque sería una prueba de sinceridad que quedaría totalmente incomprendida por esta sociedad en crisis y pasaría por un “tonto honrado”, ya que lamentablemente por malos ejemplos de la clase dirigente, por falta de castigo, por falta de condena social, por el dilema moral que atravesamos, la honestidad es un sinónimo de estupidez en esta sociedad en que vivimos.Desde tiempos inmemoriales lo que transformó la historia no fue nada más que la magia de la palabra. Las masas respondieron a través de emociones generadas por discursos lanzados al seno de los mismos. Solo escuchamos lo que queremos oír, somos presa fácil del engaño, lo difícil, es que nos convenzan de que hemos sido engañados, por lo tanto, creo que nada va a cambiar a pesar de todo lo que nos prometen.