Rodenas criticó la falta de seguridad

La exjueza y actual precandidata por Nuevo Espacio Santafesino (NES) volvió a ser muy crítica de las políticas de seguridad que se aplicaron en el territorio nacional y provincial en los últimos años, al asegurar que "no hubo ni hay coordinación entre las fuerzas policiales y esto corroe nuestros territorios". Fue en el marco de su visita en la ciudad de Frontera que tiene la particularidad de estar separada de San Francisco, ya provincia de Córdoba, por sólo una calle.En una entrevista radial le hicieron conocer que en reiteradas ocasiones un delincuente perseguido por la policía de una provincia, cruza esta calle y se para a mirar a los efectivos de modo desafiante desde el otro lado, ya que fuera de la jurisdicción en que delinquió las fuerzas quedan paralizadas de actuar. "Estas situaciones se dan cuando no hay una buena articulación de las fuerzas federales y provinciales", sentenció la candidata al tiempo que recordó que al tomar las causa de Los Monos, "desde la Justicia Federal no había siquiera causa iniciada.Las consecuencias de estos desmanejos se palpan en los territorios y abren paso a la narcocriminalidad". Estas declaraciones son coincidentes con las que ya había tenido en una entrevista televisiva cuando cuestionó la falta de autocrítica de su oponente en las PASO, Agustín Rossi, al expresar que el precandidato "no habla de corrupción, no acepta que mientras que en la provincia nos explotaban los casos de narcocriminalidad en la cara, y Rosario registraba un homicidio por día, el entonces ministro Aníbal Fernández decía que la inseguridad era una sensación".