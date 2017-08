La Argentina crecerá 2% este año, según la CEPAL

La economía argentina crecerá este año 2%, tras caer 2,2% en 2016, según el reporte sobre la región presentado esta semana por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La mejora será impulsada en especial por la inversión pública en obras, de acuerdo con el informe, en el cual se consigna que no se espera una suba relevante del consumo.Al presentar sus proyecciones, la CEPAL indicó que para este año se prevé un "crecimiento del PIB del 2%, como consecuencia del sostenimiento del impulso de la inversión pública y de una expansión moderada de la inversión privada y de las exportaciones". "No se espera que el consumo constituya un factor de expansión importante", advirtió la entidad, al presentar su informe en Santiago de Chile.Proyectó que los países de América Latina y el Caribe crecerán en promedio 1,1% en 2017, tras dos años consecutivos de contracción "gracias a una mejora en los precios de las materias primas que exporta la región". "A diferencia del año pasado, en 2017 todos los países de la región presentarán tasas positivas de crecimiento, con excepción de Venezuela -cuyo PIB caería un 7,2%- y dos países del Caribe (Santa Lucía y Surinam, cuyo PIB se contraería 0,2%.En empleo, advirtió que "las condiciones laborales han seguido deteriorándose" y estimó en 2017 una tasa de desocupación para la región de 9,4 por ciento, frente al 8,9 de 2016, con lo cual "se acumularía un aumento de la tasa de desempleo urbano de 2,5 puntos porcentuales entre 2014 y 2017".La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, evaluó que "para retomar el crecimiento de mediano y largo plazo se requiere contar con políticas anticíclicas". Recomendó "revisar las reglas fiscales para que permanezcan como instrumentos pro-estabilidad, pero que sean también pro- inversión". Señaló que la economía en 2016 se contrajo 2,2 por ciento y precisó que en el primer trimestre de 2017 trepó 0,3 por ciento interanual y 1,1 por ciento respecto de los tres meses previos en la medición desestacionalizada.Atribuyó la recuperación "al crecimiento interanual de los sectores transporte y comunicaciones, actividades inmobiliarias y empresariales, agropecuario e intermediación financiera y prevé que la economía cerrará 2017 con una suba de 2 por ciento.En materia de inflación, estimó que en 2016 el índice de precios al consumidor aumentó 41 por ciento y que en el primer cuatrimestre de 2017 "el ritmo de incremento promedio alcanzó el 2,2 por ciento mensual" explicado por el aumento de los valores "regulados" (tarifas de los servicios públicos, los peajes, las cuotas escolares y los servicios de medicina prepaga). "Se espera que, de mantenerse la estabilidad cambiaria y no producirse nuevos ajustes de tarifas de servicios públicos, la dinámica de precios se reduzca en la segunda mitad de 2017", pronosticó.Por otra parte, remarcó que "en 2016, tanto la política fiscal como, sobre todo, la monetaria, tuvieron un sesgo contractivo", mientras en 2017 "se espera que la política fiscal adopte un sesgo expansivo y que se mantenga el sesgo contractivo de la política monetaria".El informe de la CEPAL advirtió que "las existencias de LEBAC siguieron ampliándose y llegaron a superar el 100 por ciento de la base monetaria. Ante la desregulación del mercado de cambios y la eliminación del límite a la posición en moneda extranjera de los bancos comerciales, la existencia de esta masa de liquidez puede restringir el margen de maniobra de la autoridad monetaria ante eventuales perturbaciones exógenas".En el área fiscal, dijo que las proyecciones oficiales de déficit financiero implican un incremento de la deuda de aproximadamente 20.100 millones de dólares, lo que llevaría la duda total al 54,3 por ciento del PIB.