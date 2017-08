Crimen de Anahí Benítez: detuvieron a un docente

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Un docente fue detenido ayer, en relación al asesinato de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años cuyo cadáver fue hallado en el interior de la reserva natural Santa Catalina, de la localidad bonaerense de Llavallol. Otras dos personas habían sido también aprehendidas en el marco de allanamientos realizados en la víspera, aunque luego fueron liberadas, según trascendió.Los primeros datos a los que se arribó tras la autopsia en el cuerpo de la menor indican que murió asfixiada, entre 24 y 48 horas antes de que fuera encontrada.También se confirmó que la chica no fue abusada y que no presenta rastros de que fuera ahorcada: la misma fiscal de la causa confirmó que "no hubo abuso sexual".La fiscal Verónica Pérez, confirmó en la mañana de este sábado a la prensa que se detuvo al profesor de matemáticas de la escuela a la que concurría la joven, quien había desaparecido, el pasado 29 de julio.La detención ocurrió en la Fiscalía adonde había concurrido con su esposa convocado como testigo. Y a partir de testimonios previos a los que realizó el docente se dispuso su detención.La fiscal se refirió a una posible "relación obsesiva" entre el detenido, que tiene 40 años, y la joven asesinada, la cual fue alumna suya en 2015."Estuvimos trabajando sin descanso desde el sábado, primero buscando a Anahí, pero después la investigación cambió el rumbo por declaraciones de los testigos", dijo la fiscal.También se habría encontrado la casa donde la habrían mantenido cautiva a la adolescente. "Se hicieron más de 20 allanamientos. Anahí tenía una relación obsesiva con el profesor; yo tengo hijos también, me pongo en el lugar de esa familia", dijo.La fiscal consignó que el detenido "quedó en carácter de aprehendido, queda a ratificación del Juzgado de Garantías". "Hemos convocado varios testigos, de los testigos que declararon antes de él fueron surgiendo elementos que nos llevaron a la aprehensión", agregó."Se sumaron testigos y análisis de comunicaciones, elementos de las redes sociales" y confirmó que "no hubo abuso sexual".Por su parte, el segundo jefe de la Departamental de Lanús, Luis Daniel Maturana, precisó que en el marco de la investigación que fue caratulada como "femicidio" se realizaron en las últimas horas 32 allanamientos de urgencia dispuestos en el interior del predio Facultad Agronomía "Santa Catalina".Durante estos allanamientos, se incautó una escopeta calibre 16 marca Centauro sin numeración con 12 cartuchos.Se detuvo, en este sentido, a un hombre de 45 años por el delito de "Tenencia Ilegal de Arma de Uso Civil y Encubrimiento".Se incautó, además, una carabina 22 marca Melli y una escopeta calibre 36 marca Centauro, por lo que se detuvo a otro hombre de 63 años, también por el delito de "Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y Encubrimiento". Ambos recuperaron la libertad a media mañana de este sábado.Personal de la DDI, por su parte, incautó en uno de los domicilios restos de arroz cocinado (en la autopsia se mencionan restos de papillas de arroz en el estómago de Anahí) y una pala de punta.Los restos de la menor estuvieron hasta alrededor de las 15:00 en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, para luego ser trasladados a Casa Lassalle, ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen 8762, donde comenzaron a ser velados hasta este domingo a las 11:00, para luego ser inhumado en el cementerio municipal, en Villa Centenario.