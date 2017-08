Central eliminó a Unión

En el encuentro de vuelta de la copa provincial, Rosario Central derrotó por 1 a 0 a Unión y se metió en semifinales, puesto que se quedó con el global al triunfar por 3 a 0. El 'Canalla' enfrentará en la próxima instancia a Atlético San Jorge o Unión de Sunchales, que definen hoy.

En el 15 de Abril, Unión no pudo mostrar una cara adversa a la que presentó el pasado sábado en el Gigante de Arroyito. Volvió a tener un flojo rendimiento, con errores defensivos y poca creatividad y dinámica en el mediocampo. En ningún momento pudo hacer tambalear el resultado. Leonardo Madelón deberá trabajar mucho en lo que resta de la pretemporada.

Los pibes de Rosario Central demostraron estar a la altura. Se impusieron en el global y no sufrieron sobresaltos a lo largo de ambos encuentros. Les crearon pocas ocasiones (por mérito propio y deficiencias del rival) y fueron punzantes en ataque, acertando en momentos exactos. Cuando tuvieron que replegarse ante el asedio local, supieron aguantar bien la ventaja.

El único tanto del encuentro fue obra de Ijiel Protti, a los 15′ de la primera mitad. El delantero apareció libre por el centro para empujar el balón tras una gran jugada de Diego Becker. En ese período, Unión no creó situaciones de gol peligrosas: tan solo una aproximación de Lucas Gamba que no llegó a conectar un centro de Damián Arce.

Rosario Central terminó siendo el justo ganador de la serie. En la próxima instancia, enfrentará al ganador de la llave que disputan Atlético San Jorge y Unión de Sunchales. Se jugará el 12 de Agosto.