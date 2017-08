Macri le pidió a Cristina que lo "copie" y "diga la verdad"

BUENOS AIRES, 6 (NA). - A una semana de las primarias, el presidente Mauricio Macri le pidió ayer a la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, que lo "copie" y "diga la verdad de las cosas para empezar a dialogar como corresponde", en tanto que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, encabezó el último timbreo nacional de Cambiemos."¿Qué hicieron todos los años que fueron Gobierno? ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué nos estafaron? ¿Por qué no dijeron la verdad? Por qué, en vez de copiar las formas, los discursos, las fotos, por qué no nos copian y dicen la verdad de las cosas y así empezamos a dialogar como corresponde. Si lo más lindo que hay en la vida es vivir con la verdad", sostuvo el mandatario.De esa manera aludió a la expresidenta y precandidata a senadora nacional por Buenos Aires, al encabezar un acto de Cambiemos en el Club Central Entrerriano de la ciudad de Gualeguaychú, donde además resaltó que las PASO son "una gran oportunidad de volver a ratificar el cambio". "Este domingo vamos a tener esa oportunidad para decir que estamos convencidos, que no nos vengan más con el miedo, con el ´cuidado con esto, cuidado con lo otro´. Basta de eso, súmense a trabajar, a tirar del carro, basta de agresión", agregó el líder del PRO.Previamente, en diálogo con Radio Nacional, Macri había ironizado respecto de las críticas de Cristina Kirchner sobre la situación económica: "Ella debe seguir teniendo un INDEC que le hace Moreno especialmente para que no tenga nostalgia o abstinencia".A la vez, funcionarios nacionales y precandidatos realizaron el último timbreo nacional de campaña antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por distintos puntos del país encabezado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, Vidal visitó el partido de Ituzaingó junto a los precandidatos a senadores nacionales por Buenos Aires, Esteban Bullrich y Gladys González, y a diputados nacionales Graciela Ocaña, Héctor "Toty" Flores y Guillermo Montenegro.El jefe de Gabinete, Marcos Peña, viajó hasta el distrito cordobés de Río Cuarto para acompañar en una recorrida de campaña al diputado nacional y postulante a renovar su banca Héctor Baldassi.DUJOVNE CONTRALAVAGNAEl ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, criticó ayer a Roberto Lavagna, economista referente del Frente Renovador, al asegurar que dice "cosas que no tienen sentido", mientras adelantó que la inflación de julio será de "dos por ciento o menos" y admitió dificultades para llegar a la meta del 17.Después que Lavagna afirmara este viernes que el proceso económico "no termina bien" y que "hay que pensar cómo cambiar el rumbo", Dujovne advirtió que el ex ministro de Economía de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner dice "cosas que no tienen sentido porque estamos en medio de la campaña". Al mismo tiempo, el ministro destacó que "este año estamos en una recuperación del salario real". Por otra parte, el titular de Hacienda ratificó que "la meta de inflación sigue siendo del 17 por ciento", aunque admitió dificultades en lograr llegar a ella".