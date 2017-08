"Ciudad futura" se presentó en Rafaela

Ciudad Futura es una revolución política en Rosario. Y pretenden trasladarlo al resto de la provincia, buscando una representación en el Congreso de la Nación, en las próximas elecciones. Fueron la sorpresa en las elecciones a concejales en 2015, consiguiendo 3 bancas, ubicándose como la tercera fuerza política de esa ciudad.Quien encabeza la nómina es Caren Tepp: santotomesina de origen, llegó a Rosario para estudiar Ciencias Políticas. Su militancia social en los barrios la volvió una referente y vivió dos años en el último tambo de Rosario, para poder salvarlo.Dialogó con LA OPINION, en pleno centro de nuestra ciudad, antes de un almuerzo en un hotel céntrico. "Ciudad Futura es un partido político independiente, que nace en Rosario hace pocos años, pero que viene de la experiencia de los movimientos sociales, que luchamos por la defensa de la tierra ante el avance del sector especulativo inmobiliario en favor de los sectores medios y populares, y la lucha contra el narcotráfico, a raíz del asesinato de tres compañeros de uno de los movimientos que conforman Ciudad Futura. Esto nos llevó no solo a la lucha por Justicia, logrando condenas históricas, sino que también en Rosario se empiece a visibilizar y discutir medidas concretas", comentó.La agrupación cobró notoriedad mediática cuando esta lista resultó impugnada por la Justicia Electoral al llevar una lista 100% femenina y la obligaron a incorporar un tercio de hombres. Tepp comentó que "la decisión de conformarla así la tomamos en una asamblea con 300 compañeros y compañeras. Ciudad Futura nace para expresar achicar la brecha entre la sociedad y la política. Si queremos una sociedad más igualitaria y menos machista, teníamos que expresarlo en la lista, con mujeres candidatas con un fuerte protagonismo social. Lamentablemente, dio una vez más su cara retrógrada y sin denuncia de otro partido político, impugnó la lista. Esto nos llevó a tomar dos decisiones. Por un lado, incorporar de manera momentánea en el "cupo femenino" a hombres. Son candidatos en rebeldía: en el caso de ocupar la banca, la renunciarán para que se mantenga el espíritu original. Por otro lado, seguimos dando la batalla judicial: más allá de los tiempos de estas elecciones, llevaremos el tema a la Corte Suprema de la Nación. El cupo es un piso, pero no puede usarse esa ley en su contra"."Nosotros venimos de la práctica horizontal, en los barrios. Gestionamos escuelas de gestión social para jóvenes y adultos que viven en los barrios más populares, armamos una red de consumo para combatir la inflación, logrando ahorros del 40% y fortaleciendo al pequeño productor, defendimos el último tambo que existía en la ciudad y armamos una cooperativa de trabajo. Tenemos un concepto de la política muy anclado en la materialización, en el hacer", enumera y agrega: "toda esta experiencia de más de 10 años ahora la decidimos volcarla en un proyecto político. En 2015 conseguimos el 16% de los votos, consiguiendo tres bancas del Concejo y nos planteamos para el 2019 construir una alternativa de gobierno para esa ciudad. El desafío que tenemos en estas elecciones nacionales es recorrer la Provincia, llevar a Ciudad Futura a todas las localidades para que allí también se ponga en marcha".TAMBO "LA RESISTENCIA"La experiencia de "La Resistencia", el último tambo de Rosario, parece ser un modelo de cómo actúa Ciudad Futura. La propia Tepp vivió allí: "tiene más de 40 años. Hace 7 años, cuando logramos que se prohiba la construcción de barrios privados, nos encontramos con una familia que gestionaba ese lugar con mucha pasión, pero muy precario. Vendía la producción a una empresa a precio casi regalado. No solo logramos evitar el desalojo, sino que también lo convertimos en un proyecto ícono: demostramos que en la periferia de las ciudades se puede producir. No se debe entender esos lugares como lugares de barrios privados o villas de emergencia. Hay todo un cinturón verde en donde se puede vincular la vivienda con la producción rural. Ahora lo defendemos de la crisis tambera. Lo tecnificamos, lo industrializamos con una miniplanta láctea -producen queso y dulce de leche- que ocupa 8 miembros de una cooperativa y una comercialización directa, a muy bajo costo y entregándole el 50% del precio de góndola al productor".