Juan Berca, flamante Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Rafaela, en declaraciones a “Algo dirán” (Radio Galena, 94,5 Mhz), se mostró satisfecho con el fallo en primera instancia de la Dra. María José Alvarez Tremea.

“El aludía a que su negocio era una rotisería. El podrá decir lo que quiera, pero no lo es. Hicimos inspecciones con la delegación del Ministerio de Trabajo y la Municipalidad. Ese negocio siempre estuvo en infracción”, indicó.

“La ley dice que los locales de más de 1,200 metros cuadrados tienen que cerrar. Los de menos, pueden estar atendidos por sus dueños. La ley establece el horario de apertura y cierre de comercios de 7 a 22 horas, de lunes a sábados. Los domingos no. ¿Por qué se empeñan en abrir un domingo?”, dijo.

“Este tema lo define la Corte Suprema de Justicia de la Provincia”, adelantó y no descartó la posibilidad de que cualquiera de las dos partes lleven el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Esta ley es tremendamente constitucional porque respeta la autonomía de los municipios, porque le permite tener en cuenta a cuestiones cotidianas de cada localidad”, indicó y recordó que “en Rafaela, se establecieron excepciones en cuanto a los días”.