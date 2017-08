"Me gustaría que se hiciera"

En diálogo con LA OPINION, el arquitecto Bertone explicó que "podría ser viable o me gustaría creer que sí. Con algún sponsor o con el apoyo de las empresas locales... Quizás parecería hasta demasiado grande para la población que hay en Rafaela, pero la cantidad estaba justificada para acontecimientos de gran escala, como ser una visita de River o Boca por ejemplo. Aunque lamentablemente hoy Atlético no esté en primera división creo que vamos a volver pronto y es inevitable fantasear con la posibilidad de jugar alguna copa internacional algún día... Un estadio de estas características estaría a tono con una competencia de nivel continental", dijo en primera instancia.Entrando en detalles, manifestó que "las comodidades y dimensiones del estadio, con espacio para más de 20.000 espectadores sentados, es una de las cosas que más me gustó del trabajo. Imagino ese lugar, con las tribunas totalmente techadas y las gradas llenas, y me entusiasma mucho. Además da la posibilidad de realizar grandes espectáculos de nivel internacional, no sólo futbolísticos, sino también por ejemplo musicales. Y la posibilidad de albergar la totalidad de autos o colectivos que esto demande dentro del mismo predio, que a la vez funciona como un pulmón verde de la ciudad", detalló el arquitecto.Este proyecto fue una "tesis" de la carrera de Arquitectura de Bertone, que en realidad es el trabajo final de la cátedra de Arquitectura V. Estudió en nuestra ciudad en la sede de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, y se recibió con este trabajo en el año 2013. "Mi pasión por el fútbol y por Atlético de Rafaela fue lo que me movilizó a inclinarme por un proyecto de estas características. Sabía que con el tiempo que demandaría la resolución y presentación del mismo tenía que ser algo que no me cansara en un corto lapso", concluyó.