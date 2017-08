Se define el campeón

Libertad de Estación Clucellas depende de sí mismo para coronarse campeón del torneo Clausura de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol. Hoy estará visitando a Atlético Esmeralda en uno de los juegos correspondientes a la séptima y última fecha. Si los de Estación Clucellas ganan, serán campeones, si empatan o pierden deberán esperar que Belgrano de San Antonio, que llega segundo a sólo un punto, no sume en su visita a Juventud Unida en la Villa San José.

El programa de encuentros con las Primeras comenzando a las 16 hs: Atlético Esmeralda vs. Sp. Libertad E.C. (Franco Ceballos), San Isidro vs. Dep. Susana (José Domínguez), Dep. Bella Italia vs. Sp. Aureliense (Gonzalo Hidalgo), Juv. Unida vs. Belgrano (Mauro Cardozo).



Las Posiciones: Libertad 12, puntos; Belgrano 11; Bella Italia 8; Susana 7; Egusquiza 7; Esmeralda 7; Juv. Unida 7; Sp. Aureliense 7.