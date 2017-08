Los partidos de hoy

Este domingo continúa la disputa de la cuarta fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con tres partidos, dos de ellos en nuestra ciudad. En el predio del Autódromo Atlético recibirá a Quilmes en busca de una victoria que le permita alcanzar a Ferro en la punta. En Villa Rosas Peñarol, que quiere prenderse en la pelea, se mide ante La Hidráulica. Los dos elencos visitantes necesitan puntos para engrosar el promedio.

Los partidos (15.30 hs.): Atlético de Rafaela vs. Argentino Quilmes (Rodrigo Pérez), Peñarol vs. La Hidráulica (Guillermo Tartaglia), Deportivo Ramona vs. Deportivo Libertad (Javier Simoncini). Postergado: Florida de Clucellas vs. 9 de Julio.

Ya jugaron: Ben Hur 1 vs. Brown de San Vicente 3, Sportivo Norte 0 vs. Argentino de Humberto 1, Unión de Sunchales 0 vs. Ferrocarril del Estado 0.



Posiciones: Ferro 10, puntos; Florida 9; Atlético 7; Libertad 6; Brown 6; Unión 5; Humberto 5; Ramona 4; Peñarol 4; Quilmes 3; Sportivo 3; La Hidráulica 3; 9 de Julio 0; Ben Hur 0.



Los peores promedios: 9 de Julio 1.186; Ramona 1.133; Humberto 0.941; Quilmes 0.917; La Hidráulica 0.750.



PRIMERA B



Este domingo se pondrá en disputa la segunda fecha de la tercera fase del torneo de la Primera B liguista. Los juegos comenzarán a las 15.30, enfrentándose previamente, desde las 14 hs., las Reservas. Zona Norte: Unidad Sancristobalense vs. Indep. Ataliva (Roberto Franco), Dep. Tacural vs. Tiro Federal (Ariel Gorlino), Dep. Aldao vs. Moreno de Lehmann (Claudio González), Sp. Roca vs. Indep. San Cristóbal (Angelo Trucco). Zona Sur: Talleres María Juana vs. San Martín de Angélica (Silvio Ruiz), Bochófilo Bochazo vs. Sp. Santa Clara (Sergio Romero), Zenón Pereyra FBC vs. Arg. Vila (Raúl Rodríguez), Dep. Josefina vs. Atlético María Juana (Sergio Rusch).