Píldoras Políticas

ECONOMISTA SERIOEl economista Matías Tombolini sabe que parte de atrás en la elección de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires y por eso, el postulante del frente massista 1País sale todos los días a hacer campaña y no le dice que no a nada. Si tiene que ponerse una peluca rosa, lo hace. Con ese look se lo pudo encontrar la semana pasada en la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, en la vereda del Congreso, junto a un grupo de mujeres activistas que reclaman por el "impuesto rosa".Tombolini se mostró junto a ellas, se puso la misma peluca que ellas y se dejó sacar varias fotos. "Detrás de esto hay un economista serio", dijo en tono de broma a los dos periodistas que se lo cruzaron y se pusieron a charlar con él. El postulante explicó que el "impuesto rosa" es la denominación que se le da al sobreprecio de los productos para mujeres.WHAT PASOLas críticas del Gobierno a la modalidad de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tuvieron un sustento internacional esta semana con la evidente sorpresa que mostraron muchos embajadores extranjeros al conocer el sistema.Ante la cercanía de esos comicios, el canciller, Jorge Faurie; el director nacional electoral, Fernando Alvarez y el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, encabezaron una jornada explicativa ante los diplomáticos.En el Palacio San Martín, los funcionarios nacionales y el magistrado brindaron detalles sobre el proceso electoral, ya que los representantes de los distintos países deben informar a sus respectivos cancilleres. "Algunos que están hace más tiempo, ya sea como embajadores o en otra función en el país, estaban familiarizados con el sistema. Pero a otros costó hacerles entender la complejidad de las PASO", reconocieron integrantes del Gobierno.ACLARACIONAntes de ser el director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, se desempeñaba en el mundo de la representación de jurados y estaba radicado en Brasil. A la hora de tener que hacer su Declaración Jurada, el funcionario nacional debió aclarar que en 2015 fue "residente fiscal del exterior", por lo que sus bienes estaban "declarados impositivamente bajo la figura de un responsable sustituto".El formulario, además de los datos personales, pide que los funcionarios nacionales informen la cantidad y el valor de los bienes que poseían al comienzo del año, así como también al final del período. Sin embargo, el sistema "no prevé la posibilidad que un residente del exterior pueda incorporar los bienes declarados bajo la figura del responsable sustituto". Por ese motivo, la presentación de Arribas figura que al inicio de 2016 poseía cero bienes.El cierre del período lo encontró al escribano y abogado con un patrimonio de 126.664.418,98 pesos. En este caso, la aclaración sirvió para evitar polémicas, porque sino hubiese pasado de pobre a multimillonario en tan sólo 365 días.PROLIJO PERO...Uno de los candidatos de las listas que presentó el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, para las PASO era Omar Saúl Gadea, exsecretario de Eduardo Duhalde. Era además el encargado de presentar los avales para esa nómina.Cuentan que Gadea es un hombre muy prolijo que llevó todos los papeles ordenados en una carpetita y que se enojó mucho cuando el juez electoral de La Plata, Juan Manuel Culotta, vetó su lista, entre otras del espacio de Ishii.La molestia del dirigente fue porque consideraba que era el único que había llevado toda la documentación requerida en orden y con una prolijidad destacable. Pero para Culotta, eso no alcanzó.