La precandidata de Unidad Ciudadana a senadora nacional Cristina Kirchner visitó ayer el distrito bonaerense Almirante Brown, donde afirmó que "lo más distintivo de esta crisis es la caída en el consumo de comida y es lo más desesperante" y pidió "el voto de la sociedad para poner un freno a todo esto".La exmandataria apeló a "los sectores que todavía no les va tan mal" y preguntó: "¿Qué harían si no pudiesen darle leche, pan y carne a sus hijos?". Tras señalar que "hay una gran mayoría que ya no llega a fin de mes y otra que le está costando cada vez más", Cristina Kirchner sostuvo que "hay una inmensa oportunidad a través del voto de la sociedad para poner un freno a todo esto y hay que hacerlo ahora".