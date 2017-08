"Si triunfa Cristina, será el cierre escalonado de todas las causas"

La charla de Hugo Alconada Mon se desarrolló ante un colmado salón, la cual entre disertación y preguntas al cabo de la misma demandó una hora y media. Aunque recorrió varios temas, algunos de ellos anécdotas personales, el mayor espacio lo dedicó al escenario electoral que se presenta en octubre, sosteniéndose con cuadros gráficos expuestos en una amplia pantalla.Existen tres escenarios posibles: si gana con comodidad Cristina Kirchner, lo cual haría que se comiencen a demorar y cerrar las causas judiciales, pondría en jaque a Macri incluso para terminar su mandato -tiene por delante ser el primer presidente no peronista en poder cumplir su mandato en los últimos 80 años-, se reorganizaría el peronismo a su alrededor y quedaría afianzada para buscar la presidencia en 2019; si se produce un "empate técnico entre Cristina y Bullrich (es decir, Macri), no habría grandes variantes en el escenario político, si bien se reducirían las posibilidades futuras de ambos; si Cristina pierde, marcaría prácticamente su desaparición del escenario político, fortaleciéndose Macri para una reelección en 2019, ya que de lo contrario la posta podría ser para María Eugenia Vidal. Además las causas judiciales tomarían enorme impulso.Con filminas dio a conocer 13 encuestas de esta semana, algunas con enormes diferencias, por lo cual fue tomado el promedio, arrojando este resultado: CFK 33,7%, Bullrich 28,5%, Massa 19,3% y Randazzo 5,7%. Recordó que la metodología está muy cuestionada a consecuencia de los serios errores recientes, no sólo aquí sino en el mundo, como el Brexit o en Estados Unidos.Campaña: Cada uno de los principales candidatos en Buenos Aires tiene enfocada su campaña sobre distintos temas, CFK lo hace exclusivamente sobre la economía, Sergio Massa con la persuasión y Macri sobre la polarización agitando el espanto. De todos modos, hoy Cambiemos le apunta a los votos del Frente Renovador, ya que los de Unidad Ciudadana son votos "duros" que no cambian ocurra lo que ocurra."La justicia es el gran obstáculo de la democracia argentina", fue la síntesis del tiempo que le dedicó el disertante a un tema que realmente le preocupa. Fustigó severamente a los 12 jueces federales de Comodoro Py, citando anécdotas personales que los muestran descarnadamente. Como el caso de José López que lo venían investigando desde 2008 por enriquecimiento ilícito sin ninguna clase de avance y recién pudieron hacerlo cuando arrojó los bolsos dentro del pseudo monasterio. O de Gustavo Arribas, a quien el juez Canicoba Corral sobreseyó sin siquiera esperar las causas que él mismo había pedido y el fiscal no apeló la medida. "Pero claro -dijo- Arribas ya estaba en el poder con el gobierno de Macri".Mencionó un dato estremecedor: sobre 750 casos de corrupción y con 13.000 millones de dólares saqueados al Estado, apenas hubo 3 condenas.