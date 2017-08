Lanzaron la edición 2017 de la Bienal de Pintura

Ayer, viernes 4 de agosto, se llevó a cabo el lanzamiento de la 7ª edición de la Bienal Nacional de Pintura “Premio Ciudad de Rafaela” que organiza el Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi”.El acto se realizó en la sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, y estuvo encabezado por la secretaria de Cultura María Josefa Sabellotti y la coordinadora del MMAUP Ximena Pita, quien inició la conferencia anunciando que existe una voluntad de abrir el concurso a otras disciplinas artísticas y que ya comenzaron a trabajar en ese sentido realizando una encuesta de la que participaron artistas, gestores culturales de Rafaela y representantes de organizaciones afines, para poder hacer el anuncio en la edición 2019, en coincidencia con el 50º aniversario del MMAUP.Para la presente edición también se anunciaron algunas novedades entre las cuales se destaca la ampliación a todas las expresiones dentro del campo expandido de la pintura actual, cualquiera sea su técnica, tendencia o soporte (collage, pintura digital, dibujo, instalaciones pictóricas y objetuales que incluyan pintura, entre otras), siempre que el resultado final se encuadre en las especificaciones del Reglamento.Además se anunció la creación de dos nuevos premios: 5º Premio Institucional Centro de Artistas: $ 8.000 y 6to. Premio Voto del Público: $ 5.000, que se suman a los cuatro ya existentes: 1º Premio Adquisición "Ciudad de Rafaela": $ 40.000, 2º Premio Adquisición Asociación Amigos del MMAUP: $ 35.000, 3º Premio Adquisición Gobierno de la Provincia de Santa Fe: $ 30.000 y 4º Premio Institucional Fondo Nacional de las Artes: $ 25.000.El Premio Institucional Centro de Artistas (otorgado por el Centro de Artistas Plásticos de Rafaela) “apunta a poner en valor a los artistas locales o de la región para incentivarlos y darles la posibilidad de seguir haciendo camino en las artes visuales”, destacó la secretaria de Cultura. En tanto el Premio Voto del Público, será otorgado en febrero de 2018 una vez que se cierre la exposición de la Bienal y se realicen los cómputos de los votos que hará el público en una urna ubicada en Sala I durante los tres meses que dure la muestra. “Que la gente pase, vea, se entusiasme, sienta cosas, escuche y aprenda... es una manera de participar muy valiosa, muy genuina, así que también esta iniciativa de la Secretaría de Educación la valoro sobre todo desde ese lugar”, indicó Sabellotti.El Jurado estará integrado por Marcelo Dansey en representación del Ministerio de Cultura de la Nación, Fernanda Aquere por el Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, María Josefa Sabellotti por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, Kekena Corvalán por el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi" y Marcela Römer por la Asociación Amigos del MMAUP.“Bienvenido este encuentro, bienvenidos los diálogos previos, celebro esas instancias de discusión y de ver qué hacemos este año y que vamos a hacer en la próxima edición. Me parece que ese es el valor que encierra, que no es visible pero que habla de cuánto queremos esto que hacemos y de toda esta riqueza que hay en Rafaela que es el capital social del sector de las artes visuales, concluyó la secretaria de Cultura María Josefa Sabellotti”.Podrán participar artistas plásticos argentinos y extranjeros, mayores de dieciocho años, que acrediten dos años de residencia continua en el país. Se admitirán todas las expresiones dentro del campo expandido de la pintura actual, cualquiera sea su técnica, tendencia o soporte, con un máximo de dos obras por artista. Las obras no deben superar (sumando todas sus partes) los 200 centímetros de alto y 200 centímetros de ancho, o sean inferiores a los 50 cm de lado y/o superen los 100 kilos de peso.La inscripciones se realizan únicamente de forma online hasta el domingo 3 de septiembre de 2017, inclusive. Los artistas que deseen participar deberán completar la Ficha de Inscripción disponible en el Sitio temático de la Bienal: www.rafaela.gob.ar/BienalAdemás de todos los datos obligatorios solicitados en la inscripción, en esta oportunidad, el participante podrá ingresar otra información que considere relevante sobre su/s obra/s que permita una mejor evaluación por parte del jurado. Por ejemplo: referencias, bocetos, especificaciones de montaje, detalles de obra, etc. El sitio permite cargar archivos en formato .jpg, .pdf, .zip.Recordamos que este importante concurso de trascendencia nacional que se lleva a cabo desde el año 2005, contó con la participación de 393 artistas en su última edición de 2015 y contribuye, junto a otras propuestas llevadas adelante por el área de Cultura, a consolidar a la ciudad como un polo cultural.Tiene como objetivos incrementar el patrimonio del Museo y difundir y estimular la producción de obras en la disciplina pintura a nivel nacional. Se trata del evento más importante que se realiza en este organismo y permite a la comunidad tomar contacto con producciones artísticas trascendentes, instalando al arte y la cultura como un tema de interés para la ciudadanía.Cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el Fondo Nacional de las Artes, la Asociación Amigos del Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” y el Centro de Artistas Plásticos Rafaelinos “Profesor Ricardo Merlo”.