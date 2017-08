"Brasil: hay estructura legal para investigar"

En el marco de la Expo Rural, anoche el periodista y abogado Hugo Alconada Mon (prosecretario de Redacción del diario La Nación) disertó sobre “El país después de las elecciones de octubre: escenarios posibles” (ver página 5). Previamente brindó una conferencia de prensa en la sala de sesiones de la Gerencia, acompañado de los directivos Pedro Rostagno (presidente) y Norma Bessone (secretaria), que duró unos 25 minutos. "Hay tres escenarios posibles: si el partido de Cristina de Kirchner le va muy bien, le va mas o menos, o por el contrario le va muy bien a Cambiemos. Recuerden lo que pasó en 2015, en enero lideraba las encuestas Massa y Macri estaba tercero; 10 días antes de las elecciones de la primera vuelta de ese año la discusión era si Scioli ganaba tranquilo en primera vuelta. Muchos terminaron votando por Macri no por amor sino por descarte. ¿Qué cabe esperar ahora un efecto de polarización similar?, o como es una elección legislativa el Gobierno apuesta a que sea una suerte de plebiscito sobre Macri o sobre Cristina, ¿quieren que vuelva?", comparó.

Este cronista de LA OPINION le preguntó sobre las encuestas, que en el caso del diario La Nación todavía no publicó ninguna, ¿cuál es el motivo?

"Nos movemos con mucho cuidado con las encuestas, por lo general trabajamos con Poliarquía. Esta noche (por anoche) voy a mostrar un promedio de las encuestas, la disimilitud de los resultados en las distintas encuestas es brutal".

Un colega le preguntó por qué De Vido no termina preso, respondiendo que "ha sido muy astuto en quien apoyarse, en delegar la firma, en no tener reuniones incómodas y eso ayuda. A De Vido le incorporaron todo Brasil y se desmadró todo con el Lava Jato, que es una clase de cómo se investiga la corrupción y cómo funciona un sistema corrupto. Brasil puede ser para la Argentina un espejo que adelanta, si aplicáramos la metodología de trabajo de los brasileños, podríamos lograr los resultados de ellos. Lo que estuve publicando en los últimos días es el fruto de una investigación de un año y medio".

También este diario lo consultó por qué la Justicia de Brasil avanza en las causas de corrupción y en la Argentina los casos duermen...: "Creo que hay varios factores: tienen una estructura legal que les permite investigar, las características de los fiscales son distintas, el juez que está investigando no tiene nada que ver con los jueces federales de Comodoro Py, hay una sociedad que metió presión. La marcha de ayer (por anteayer) fue muy floja, en Brasil en el momento clave de Lava Jato cuando se termina de acumular la información y da su primer paso hacia Lula, empieza una movida para tratar de frenarlo a Moro e impulsan una serie de reformas legislativas para liquidar la investigación, atarlos a los fiscales, quitarle facultades a los jueces; si ese paquete salía se terminó el Lava Jato... esa noche salieron a la calle tres millones de brasileños y acá celebramos que había 15 mil (por anteanoche)".

Finalmente, contó que "investigar lleva una mezcla de presupuesto, recursos como cantidad de personas, dejando que un loquito investigue durante cuatro años un tema. En un momento he llegado a tener 50 investigaciones simultáneas. También pasa por una cuestión de voluntad. Gané una beca en Estados Unidos que me permitió recorrer durante varias semanas todas las redacciones que yo quería: estuve en los principales diarios y en un pequeño semanario gratuito de Portland, al oeste contra la costa, obtuvieron el premio Pulitzer a la mejor investigación del año y le ganaron al New York Times; investigaron al alcalde de la ciudad que había cometido diversos abusos sexuales y violado a varias mujeres".