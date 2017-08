Fue seleccionada en Buenos Aires

Una de las rafaelinas premiadas en el primer Concurso Literario para Jóvenes, fue seleccionada para participar de la Bienal Joven de Buenos Aires, y uno de sus textos integrará próximamente una publicación que reunirá la producción de artistas de todo el país.Se trata de Rita Chiabo, de 22 años, quien en 2016 resultó ganadora del género poesía (categoría B), en lo que fue la primera edición del certamen que promueve la producción literaria de los escritores emergentes de la ciudad.Tras haber sido elegida en el marco de la Bienal Arte Joven Buenos Aires,que abarca artes visuales, artes escénicas, artes audiovisuales, música y literatura, Chiabo participó la semana pasada del "Campus Bienal", unespacio de capacitación y aprendizaje, con programas intensivos según cadaespecialidad, que además funciona como lugar de encuentro e intercambioentre los creadores jóvenes de todas las disciplinas.Entre el 25 de septiembre y 1 de octubre, se desarrollará el Festival de laBienal, que tendrá su sede central en el Centro Cultural Recoleta. En elmarco de ese Festival, se presentarán 17 proyectos y más de 170 obras delos artistas seleccionados. Entre ellos, se publicarán dos antologías, unade cuento por Eterna cadencia y otra de poesía por Editorial Mansalva, dela que Chiabo formará parte."Ganar el concurso literario para jóvenes pisa fuerte para cosas posteriores, como en mi caso haber quedado seleccionada por la Bienal de Arte Joven Buenos Aires, para formar parte de una antología para Mansalva.Para mí fue loquísimo", expresó Chiabo.Además de la satisfacción por el logro obtenido, la artista rafaelina contósu experiencia en relación al Concurso Literario para Jóvenes de Rafaela, yconfesó que le contó a su familia y a sus amigos de su participación, recién cuando le comunicaron el resultado. "En algún momento sentí que podía ser elegida. Pero cuando me enteré, me puse a llorar. Así es como canalizo mis emociones tanto lindas como feas. Un rato después estaba super contenta", describió.El certamen rafaelino, cuya convocatoria para la segunda edición está abierta, otorgó a los ganadores del año pasado un curso de capacitación, una orden de compra en libros y la posibilidad de integrar una publicación local que se distribuyó en universidades y escuelas."Mi sensación al leer mi poesía publicada fue neutra. Hasta que la repercusión me hizo notar que lo que escribí estaba bueno. Es genialmente rarísimo como gente que no viste nunca en tu vida me diga que le gustó. Ahí te das cuenta que el arte puede cambiar todo", agregó.Cabe recordar que este año, el Concurso Literario para Jóvenes fue lanzado en la Semana del Libro de Rafaela y hay plazo hasta el 31 de agosto para enviar los trabajos. La temática de esta edición es "Imaginando Mundos" y podrán participar jóvenes de entre 13 y 23 años, en los géneros cuento y poesía.El certamen está organizado por la Secretaría de Educación y el DiputadoProvincial Roberto Mirabella, y las bases pueden descargarse en www.rafaela.gob.ar o en la página de Facebook de la Secretaría de Educación (www.facebook.com/Secretaría <