"La venta de máquinas agrícolas creció más del 60% en un año"

La firma local Remonda, Castro y Cía SA vuelve a apostar fuerte en la edición 110ª de la Expo Rural de Rafaela y la región, presentando los tractores nacionales e internacionales."Después de varios años anteriores donde teníamos muy poca mercadería y productos para vender, estamos de vuelta con toda la gama de tractores John Deere y Remonda Castro; buscamos lograr el mercado perdido años atrás", expresa Diego Castro (hijo de Ricardo, el "Cabo"), gerente general del negocio, ubicado en bulevar Santa Fe 2112, en una entrevista con un cronista de LA OPINION.Están exhibiendo 10 tractores gasoleros entre la serie 5000 hasta 90 HP, la línea 6J de 110 hasta 210 HP, las dos son de fabricación nacional, ensambladas en la fábrica de John Deere en la ciudad de Granadero Baigorria."Esto califica para cualquier tipo de crédito que tenga la producción nacional a tasas subsidiadas, mayoritariamente son siempre del Banco Nación", agrega el joven empresario.Además, llevaron a la nueva edición de la Expo las líneas 7J hasta 230 HP y 8R hasta 345 HP, que son los tractores de Estados Unidos. También hay una picadora de forrajes con la serie 8000. "Consideramos que es la gran novedad porque John Deere durante muchos años no estaba compitiendo en ese mercado. Por falta de espacio no se ven las cosechadoras y la vedete terminan siendo los tractores", destaca.Al mismo tiempo, está la parte de postventa, exponiendo lubricantes, hilos, redes para rollos y venta de merchandising. También la línea de tractores jardín con motores de 20 HP hasta 27 HP, rondando entre los 6.000 a 7.000 dólares; la mayoría son nafteros.-El mercado este año hizo una explosión grande, creció arriba del 60% la industria en general y en algunas gamas de productos llegó hasta casi el 80%. No es algo que seguramente se vuelva a repetir el año que viene; son explosiones que tienen que ver con años muy malos como el 2016, acá estuvo golpeado por el problema de las lluvias y fue un año bravo. La disponibilidad tiene que ver en parte con lo que vos estás diciendo sobre la recuperación de nuestros clientes y también con cambios en las políticas para tener disponibilidad de nuestros productos porque teníamos muy limitado el ingreso de mercaderías para vender. Hoy nadie compra un tractor o una cosechadora sin crédito porque los precios en pesos es mucha plata.-Tenés créditos de 38 o 46 meses, son de 3 a 6 años. La mayoría de la gente opta por créditos en pesos; si por una cuestión coyuntural nos quedamos sin créditos en pesos y la gente se anima en dólares, siempre que la tasa sea de un dígito.-El más vendido es de 130 HP para arriba, que cuesta alrededor 125.000 dólares; depende mucho de las condiciones comerciales por las bonificaciones si entregan un tractor usado, ya que la complejidad del negocio está en el usado. La financiera "John Deere financial" financia tractores usados 2001 para arriba y podemos ofrecer financiación hasta 3 o 4 años en dólares con John Deere; es una gran ayuda porque si no rotamos los usados se te "traba la rueda", es bastante sencillo. Una cosechadora usada puede valer unos 300.000 dólares.-Se llama la serie S y los modelos van de la S550 hasta la más grande que es la S690. La novedad fue en Agroactiva, que vamos a traer plataformas de 45 pies de ancho para el trigo y la soja; antes eran de 40. La verdad para nuestra zona es impensado 5 o 6 años atrás la gente veía que 30 pies era una locura.-Tenemos cinco puntos de venta: Rafaela, Gálvez, Franck, San Martín de las Escobas y el más nuevo es San Francisco hace un año y medio, donde se fue mi hermano Agustín a vivir allá, con un potencial muy interesante. Los clientes son de todos lados, obviamente Rafaela que es donde se inició mi abuelo hace que tengamos los clientes con mayor antigüedad de 40 o 50 años.-Mi abuelo Manuel Castro (fallecido) se inició en 1960 junto a varios socios más, por eso la firma se llama Remonda, que era uno de los accionistas, Castro y Cía SA. Arrancan despacio y no hubieran nunca imaginado lo que es hoy en día que tiene que ver con una evolución del mercado. En una época trabajaba mi tío Rey, después arranca mi papá Ricardo (el Cabo) y en el 2008 se compran las acciones y quedamos como únicos socios; hoy la firma sigue teniendo el mismo nombre, pero pertenece sólo a la familia Castro, participando mi papá y somos tres hermanos: Martín, Agustín y yo.